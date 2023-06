Nel 2023, il meteo estivo è caratterizzato dalla presenza dell’anticiclone africano, che porta temperature estremamente alte e ben al di sopra delle medie stagionali. Questo fenomeno non dovrebbe sorprenderci, poiché siamo entrati in una nuova era meteo, probabilmente iniziata con l’arrivo degli anni 2000, che ha messo fine all’era dell’anticiclone delle Azzorre.

Il cambiamento dell’era meteo

L’anticiclone delle Azzorre

Un tempo, l’estate mediterranea era considerata una delle più belle al mondo per la sua gradevolezza, grazie all’azione dell’anticiclone delle Azzorre. Si registravano temperature calde, ma raramente si raggiungevano picchi insopportabili. Durante il trimestre estivo, si potevano sperimentare alcune giornate più calde delle altre, causate da temporanee fiammate subtropicali, ma queste duravano poco e le temperature tornavano a livelli più gradevoli.

L’anticiclone africano e gli eccessi di calore

Negli ultimi decenni, però, gli eccessi di calore sono diventati all’ordine del giorno a causa dell’anticiclone africano. Questo fenomeno ha portato a un aumento delle temperature e a estati caratterizzate da un caldo atroce. Di conseguenza, possiamo considerare terminata l’era meteo dell’anticiclone delle Azzorre e al suo posto decretare l’era dell’anticiclone africano.

Il futuro delle estati e il possibile cambiamento

La fine delle ere meteo

Le ere meteo, come sappiamo, hanno solitamente una fine. Tuttavia, nel caso dell’era dell’anticiclone africano, non siamo in grado di prevedere una data precisa per il suo termine. Al momento, tutto sembra indicare che le estati continueranno a essere caratterizzate da temperature elevate e caldo atroce.

Possibili cambiamenti futuri

Se in futuro, magari tra qualche anno o decennio, ci saranno cambiamenti significativi nel meteo estivo, saremo ben lieti di informarvi. Tuttavia, al momento, dobbiamo prepararci a fronteggiare estati sempre più calde e adeguate misure di prevenzione e protezione per far fronte a queste condizioni estreme.

In conclusione, l’era meteo dell’anticiclone delle Azzorre è terminata e al suo posto si è instaurata l’era dell’anticiclone africano, che porta con sé temperature estremamente elevate e caldo atroce. Non possiamo prevedere quando questa situazione cambierà, ma è importante essere consapevoli delle sfide che il meteo estivo ci pone e adottare le necessarie precauzioni per affrontarle.