Se qualcuno avesse ancora dei dubbi circa il tipo di estate a cui stiamo andando incontro beh, quanto succederà la prossima settimana dovrebbe fugarli definitivamente.

Le condizioni meteo infatti saranno caratterizzate dalla presenza dell’anticiclone africano, quindi le temperature saranno estremamente alte e abbondantemente superiori alle medie stagionali. Temperature che però non dovrebbero stupirci più di tanto, d’altronde stiamo parlando di una nuova era meteo iniziata molto probabilmente con l’arrivo degli anni 2000.

Un’era meteo che ovviamente ha messo la parola fine ad un’altra era, quella dell’anticiclone delle Azzorre. Sì, perché l’estate mediterranea un tempo era considerata una delle più belle al mondo per la sua gradevolezza. Faceva si caldo, però difficilmente si raggiungevano picchi insopportabili.

Magari capitava tre-quattro volte nel corso del trimestre di dover affrontare qualche giornata più calda delle altre, magari a causa di temporanea fiammate subtropicali. Però duravano veramente poco, poi continuava a far caldo ma senza particolari eccessi. Negli ultimi decenni invece gli eccessi sono all’ordine del giorno.

Possiamo pertanto considerare terminata l’era meteo dell’anticiclone delle Azzorre e al suo posto decretare l’era dell’anticiclone africano.

Sappiamo anche che le ere solitamente hanno una fine, in questo caso però non siamo in grado di darvi una data perché al momento tutto sembra propendere per una prosecuzione delle estati all’insegna del caldo atroce. Se poi tra qualche anno o magari tra qualche decennio cambierà qualcosa saremo ben contenti di darvene conto.