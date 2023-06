Che faccia troppo caldo o no non importa: il meteo d’Estate non si tocca. Ora che è arrivato, dopo una lunghissima attesa, lasciarlo scappare no, non si può.

Abbiamo sopportate giornate uggiose, abbiamo sopportate giornate terribilmente piovose. Abbiamo visto il nostro territorio segnato, pesantemente. Abbiamo visto alcune zone d’Italia patire veri e propri drammi scatenati da condizioni meteorologiche estreme. Il tutto è andato avanti per tanto, troppo tempo.

Ora che l’Estate è ufficialmente iniziata, anche astronomicamente, non possiamo farcela scappare via. Si è disposti a sopportare anche il caldo atroce che sta facendo. Caldo che non è mica finito qui, infatti nei prossimi 10 giorni – quelli che sostanzialmente ci separano dal mese di luglio – l’Alta Pressione potrebbe continuare a imperversare.

Ci sarà un breve intermezzo rinfrescante, ormai imminente, ma sarà bene non farsi troppe illusioni: il caldo tornerà. Forse non così violento, ma si farà sentire. Quindi, cari amanti dell’Estate, non temete: sarà bel tempo. Ci sarà il sole, si potrà andare al mare, si potrà andare in montagna anche se in quest’ultimo caso si dovrà stare un po’ più attenti al rischio temporali.

Poi? Cosa succederà nel mese di luglio? Beh, in tal senso abbiamo già realizzato vari approfondimenti evidenziando come alcuni modelli previsionali stiano prendendo in seria considerazione l’ipotesi di un peggioramento. Succederà? Non succederà? Non lo sappiamo, non abbiamo la sfera di cristallo e ci teniamo a ribadirlo.

Dovremo avere pazienza, la pazienza di attendere che passi il tempo e che le linee di tendenza diventino previsioni. Nel frattempo spazio all’estate, perché l’Estate 2023 è appena iniziata e non dobbiamo farcela scappare. Magari sperando, perché no, che da qui a settembre si possa parlare un po’ più spesso di normalità stagionale.