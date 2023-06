Sì, lo sappiamo, stiamo parlando di fenomeni meteo abbastanza comuni durante la stagione estiva. Non solo, negli ultimi anni sono diventati fenomeni piuttosto frequenti anche in altre stagioni.

Pensate, ricordiamo ancora il momento in cui si verificarono dei temporali consistenti nel mese di gennaio. Sono passati circa una decina d’anni, anche se già in passato capito di osservare instabilità atmosferica in pieno inverno. Prima però potevamo considerare tale scenario come un’eccezione, poi col tempo è diventata quasi una regola.

A prescindere comunque dalle stagioni i temporali, le grandinate, nubifragi sono sempre dei fenomeni meteo preoccupanti soprattutto quando l’energia in gioco è tanta.

Bene, in questo periodo il surplus termico è stato di notevole portata e fattura, infatti l’ondata di calore africana non è passata inosservata e rischia di far parlare di sé anche a bocce ferme. Sì, perché con l’arrivo di una saccatura Nord atlantica la situazione potrebbe veramente precipitare tra qualche giorno.

Precipitare nel senso che ci aspettiamo un peggioramento del tempo, precipitare nel senso che questo peggioramento potrebbe dar luogo a fenomeni meteo estremi come appunto temporali, grandine, nubifragi.

Non chiedeteci in questo momento quali potrebbero essere le regioni più coinvolte perché non siamo ancora arrivati al punto di poter definire i dettagli previsionali, però possiamo anticiparvi che molto probabilmente saranno le regioni settentrionali quelle più a rischio per un certo tipo di fenomeni.

Vedremo, fatto sta che tutto il caldo che ha fatto ha creato un serbatoio di energia termica che potrebbe letteralmente esplodere con l’arrivo di pochi spifferi di aria fresca.