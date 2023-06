Una falsa partenza, se preferite una partenza col freno a mano tirato. Veramente stiamo parlando dell’inizio dell’estate meteorologica, perché sì, ufficialmente è iniziata la bella stagione.

Però parlare di bella stagione in questo momento è un paradosso, infatti di bello c’è poco o nulla. La giornata magari iniziano col sole per poi trasformarsi rapidamente durante le ore più calde. Nubi minacciose, nubi enormi a sviluppo verticale coprono i nostri cieli per dar luogo poi ai soliti violenti temporali.

Chiaro quindi che le condizioni meteo in questo momento non convincano affatto, probabilmente tanti di voi si immaginavano un mese di maggio differente così come pure un inizio d’estate all’insegna del sole e del caldo.

Peccato che la natura come sempre fa un po’ ciò che vuole, anche se dobbiamo dire che alla luce di quanto successo fino ad oggi avremmo sicuramente preferito parlare di altri scenari meteorologici. Anche perché quello che sta accadendo rischia di protrarsi a lungo, per un po’ di bel tempo estivo infatti dovremo attendere molto probabilmente un’altra settimana.

Poi non è detto che l’alta pressione, vista finalmente un po’ da tutti i modelli di previsione, riesca a prendere definitivamente il sopravvento. Sarà un alta pressione un pochino debole, non in grado di portarci un’ondata di caldo epocale quindi si potrà parlare tranquillamente di una normalissima fasi di bel tempo d’estate.

Meglio così, perché eventuali eccessi termici potrebbero risultare deleteri qualora nelle settimane successive dovessero palesarsi nuovi disturbi di varia natura. Cosa che peraltro potrebbe succedere perché siamo sempre più convinti che anche giugno ci darà il suo bel da fare.

Per il momento quindi possiamo affermare che il meteo non convince affatto, per poterci convincere del fatto che l’estate non andrà più via ci vorrà ben altro rispetto a quello che possiamo evincere attualmente dalle varie proiezioni modellistiche.