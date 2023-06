In molti si aspettavano una partenza differente per la stagione estiva, sospettavano magari che le condizioni meteo climatiche potessero fin da subito presentare le caratteristiche tipiche di questo periodo.

Sì, ma quali sono le caratteristiche di questo periodo? Beh, ripensando agli anni scorsi certamente sarebbe stato più consona una fase anticiclonica di un certo spessore. Magari tanto sole, magari anche caldo, magari col tempo che consente di andare al mare a prendere la prima tintarella.

Non che localmente non sia possibile già farlo, però in questo momento le ore pomeridiane rappresentano sempre un’incognita. Magari di più sui rilievi e nelle zone circostanti, ma in qualche caso i temporali riescono a sconfinare anche in zone costiere scompigliando un po’ i piani dei primi vacanzieri.

Ecco che quindi possiamo tranquillamente affermare che si tratta di una partenza d’estate a singhiozzo, peraltro guardando le proiezioni dei modelli di previsione non possiamo certo affermare di essere tranquilli. Attenzione, non vogliamo spaventare nessuno però di sicuro l’alta pressione persistente non si vede ancora così come non si vedono ondate di caldo epocali.

Recentemente, molti di voi lo ricorderanno, abbiamo espresso la nostra opinione svariate volte circa quello che potrebbe essere l’andamento della stagione estiva. Bene, per il momento sembra confermarsi tutto ovvero un giugno altalenante che potrebbe proporre qualche ondata di caldo ma anche frequenti temporali, mentre per luglio e agosto le chances di caldo di un certo tipo dovrebbero aumentare.

Per caldo di un certo tipo chiaramente intendiamo la calura africana, fidatevi che non mancherà raggiungendo picchi talvolta eccezionali ma forse forse di breve durata.

Comunque la si guardi potrebbe essere veramente un’estate a singhiozzo. Magari non per un’intera stagione, ci mancherebbe altro, però quest’anno potrebbe avere peculiarità che non vedevamo da tanto se non addirittura tantissimo tempo.