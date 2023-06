L’estate 2023, volendo considerare il calendario meteorologico, sta per cominciare. Quest’anno non comincerà sotto i migliori auspici, infatti le condizioni meteo climatiche continueranno ad essere condizionata pesantemente da una circolazione di aria umida di matrice atlantica.

Tale circolazione sta approfittando della presenza di un potente anticiclone che fa perno sulla Gran Bretagna, al di sotto di tale struttura pertanto continueranno a insinuarsi gli sbuffi umidi oceanici. Fintantoché non si modificherà tale configurazione barica dovremmo portare molta pazienza.

Diciamo però che pazienza fino a questo momento non abbiamo avuta anche troppa, infatti maggio non è stato per niente un mese clemente. Milioni di italiani non lo ricorderanno senz’altro con piacere, non stiamo qui a ripetere i motivi perché altrimenti si rischierebbe di essere anche pesanti.

La speranza è che giugno possa cambiare marcia, la speranza è che l’estate possa finalmente prendere il sopravvento senza però costringerci a dover rimpiangere fresco e piogge. Sì, parliamoci chiaro, il rischio che il tempo possa essere pessimo c’è, non possiamo minimamente girarci attorno. Per pessimo non intendiamo brutto, piovoso, fresco, per pessimo intendiamo un meteo senza precedenti per tutta una serie di motivi.

Primo fra tutti senz’altro il caldo furioso, che quest’anno potrebbe realmente raggiungere picchi mai visti prima. Poi pessimo perché quel caldo potrebbe essere spazzato via da improvvise rinfrescate e quindi contrasti termici che andrebbero a scatenarsi potrebbero incentivare fenomeni fin troppo violenti.

Del caldo alle bombe d’acqua e alle devastanti grandinate sarebbe un attimo… Ovvio, si spera che non accada nulla di tutto ciò ma per come l’atmosfera è messa il rischio che si possono vivere condizioni meteo senza precedenti è veramente elevato.