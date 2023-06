Piano con lo sparare sentenze, l’estate arriverà sì ma le condizioni meteo climatiche non avranno nulla a che vedere con le peggiori ondate di caldo africane.

Alta pressione che proverà a prendere sicuramente il sopravvento nei prossimi giorni, alta pressione che sicuramente farà salire le temperature ma difficilmente andremo di molti gradi al di sopra delle medie stagionali. Anzi, a quanto pare non ci allontaneremo troppo dalla norma quindi farà sì caldo ma senza eccessi.

Il discorso è sempre il solito, ovvero dobbiamo capire se la norma degli anni 2000 è la stessa di prima… Possiamo dirvi no, non è la stessa pertanto il concetto di nuova normalità va sempre preso in considerazione quando si fanno paragoni o quando proviamo a capire se una determinata condizione meteo climatica avrà risvolti più o meno pesanti.

Come però dicevamo in apertura potrebbe trattarsi di un’illusione meteo, infatti le ultimissime emissioni dei centri di calcolo internazionali parlano chiaro, anzi chiarissimo: dovrebbe trattarsi di una fase transitoria. Ma che cosa significa? Beh, molto semplicemente il bel tempo non durerà.

Infatti intorno a metà mese una insidiosa aria di bassa pressione potrebbe infilarsi sulla penisola iberica puntando minacciosamente l’Italia. Dovesse raggiungerci andrebbe a cozzare pesantemente con l’aria calda presente, quindi si potrebbero creare le condizioni ideali per fenomeni di una certa violenza.

Si riproporrebbero, tanto per cambiare, i temporali, ma potrebbero scatenarsi anche violente grandinate perché più andiamo avanti con la stagione più i contrasti termici saranno elevati. Occhio poi, inutile dirlo, ahi nubifragi che potrebbero ricreare condizioni di criticità idrogeologica.

Chiaramente avremo modo di parlare approfonditamente di tale evoluzione qualora dovesse trovare conferme ulteriori però sono molti giorni che i principali modelli di previsione lasciano intravedere questo tipo di scenario. Indi per cui dobbiamo prenderlo assolutamente seriamente in considerazione.