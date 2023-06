Siamo quasi arrivati al termine del mese di giugno ed è tempo dei primi bilanci meteo climatici. Diciamo che possiamo dividere l’andamento mensile sostanzialmente in due parti: la prima metà segnata da fresco e temporali, la seconda metà condizionata pesantemente dall’ondata di caldo africana.

Mancano ancora diversi giorni alla conclusione del mese però possiamo già anticiparvi che sta per cambiare nuovamente qualcosa, qualcosa che potrebbe modificare le considerazioni sull’andamento della seconda metà. Infatti abbiamo sicuramente percepito la diminuzione delle temperature, quindi la riduzione del caldo subtropicale che fino a qualche giorno fa era veramente insopportabile.

Dicevamo dei prossimi giorni, molto probabilmente avremo a che fare con un peggioramento di un certo spessore però dovremmo capire se andrà a condizionare le ultimissime fasi di giugno oppure la prima settimana di luglio.

Detto ciò affermare che stiamo vivendo l’ennesima “estate africana” in questo momento non sarebbe corretto. È vero, ci si affretta a mettere subito un’etichetta ad una stagione che negli ultimi decenni ha mostrato caratteristiche innegabilmente subtropicali, però non dobbiamo neanche commettere l’errore di ragionare a scatola chiusa.

Affermare che stiamo vivendo un’estate africana non è una follia meteo, questo volo possiamo dire tranquillamente, infatti tra luglio e agosto l’anticiclone africano potrebbe rivelarsi ancora più cattivo rispetto a quanto accaduto finora. Lui modo particolare potrebbe riservarci un’ondata di caldo di eccezionale fattura, con valori di temperatura record.

A quel punto bisognerebbe fare se le considerazioni circa il tipo di estate che andremo ad affrontare, detto che anche agosto potrebbe farci bollire nella prima metà mensile.

Come sempre comunque bilanci andranno stilati a fine stagione, come sempre i bilanci dovranno tenere conto di tutta una serie di aspetti che in questo momento risultano totalmente imprevedibili.