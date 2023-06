In realtà l’inferno meteo è già cominciato… Le attuali temperature, frutto dell’ondata di caldo sahariana, non possono essere minimamente trascurate perché in alcune zone d’Italia si superano addirittura 40 °C.

Vi rendete conto di che cosa significa? Fortunatamente stiamo parlando di caldo torrido, quindi con tassi di umidità relativa ancora bassi ma se si dovesse andare avanti così per lungo tempo il caldo torrido diventerebbe caldo afoso. Allora sì che i problemi aumenterebbero, anche e soprattutto a livello di sopportazione delle alte temperature.

Non dobbiamo dimenticarci che in presenza di elevata umidità il nostro corpo fatica ad espellere il calore in eccesso tramite la normale traspirazione della nostra pelle. Per questo motivo quando il caldo e afoso anche in presenza di valori termici non esagerati sembra di essere dentro un inferno di calore.

Dobbiamo pensare poi che l’estate sta appena iniziando, dal punto di vista astronomico infatti la bella stagione sta esordendo ufficialmente. Cosa vuol dire? Beh, che da qui a settembre o magari ottobre tempo e modo per parlare del caldo non mancheranno. Caldo ovviamente mai banale, caldo chiaramente di matrice africana.

Le potenzialità di questo anticiclone sono sotto gli occhi di tutti è quando vi dicevamo che saremmo passati del brutto tempo al caldo improvviso non scherzavamo affatto. Anche stavolta, purtroppo, i fatti ci stanno dando ragione perché bastava guardare l’impennata termica impressionante che si stava registrando sul Nordafrica per capire che al primo accenno di espansione dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo l’estate sarebbe letteralmente esplosa.

Potenzialità che peraltro rimangono intatte quindi dobbiamo per forza di cose prepararci a patire altri assalti all’arma bianca del temibile anticiclone, il primo dei quali molto probabilmente potrebbe riproporsi entro fine giugno. In realtà sarebbe il secondo, ma qui si rischia nuovamente di perdere il conto…