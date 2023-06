Volendo considerare il calendario astronomico l’estate 2023 non è ancora iniziata. Volendo però prendere in considerazione il calendario meteo il 1 giugno ha sancito l’inizio della bella stagione. Stagione che per il momento bella non è affatto.

Ed è proprio questo il motivo per il quale molti di voi sono irrequieti, in tanti infatti ci state chiedendo a gran voce di dirvi quando inizierà effettivamente l’estate. Bene, possiamo rispondervi in tutta tranquillità ed onestà che anche per tutta la prossima settimana dovremmo scordarci sole a gogo e temperature in rialzo.

Le temperature saliranno nel corso del fine settimana perché ci sarà un tentativo di consolidamento da parte dell’alta pressione, tentativo che però non andrà in porto perché sia da ovest che da est risulterà sotto attacco. Da un lato, il primo, continueranno a insinuarsi masse d’aria umida di matrice atlantica, dall’altro lato, il secondo, arriverà aria relativamente fresca dall’Europa orientale.

Queste due masse d’aria, nel corso della prossima settimana, confluiranno nel Mediterraneo centrale innescando una nuova crisi ciclonica. Crisi che condizionerà parecchi giorni, portando nuove precipitazioni localmente violente ed è proprio questo che incute un discreto timore meteo. Parliamoci chiaro, la paura è che tutto giugno possa proseguire sulla falsariga di quanto accaduto fino ad oggi.

Timore giustificato anche da proiezioni mensili che confermano un mese fortemente altalenante. Però ricordiamoci che l’estate astronomica inizierà nel corso dell’ultima decade di giugno, quindi calma con i timori. Non dobbiamo essere assolutamente impazienti, dobbiamo confidare nel fatto che l’estate arriverà e nel corso dei mesi di giugno e agosto sarà anche un’estate cattiva.

Vedrete che in quei due mesi in tanti si rimangeranno la voglia di sole caldo perché di caldo ne farà veramente parecchio è come sempre sarà il caldo atroce africano. A quel punto però non vorremmo sentire lamentele o comunque rimpiangere il mese di giugno perché potremmo spazientirci, dobbiamo cercare di metterci d’accordo con noi stessi e per farlo si dovrebbe accettare il fatto che le condizioni meteo climatiche alla fin fine fanno un po’ ciò che vogliono.