Previsioni meteo per l’estate 2023: un luglio rovente in arrivo?

Il mese di luglio è alle porte, un periodo dell’anno in cui le condizioni meteo solitamente riflettono le caratteristiche tipiche dell’estate. Entriamo infatti nel cosiddetto periodo del Solleone.

Le aspettative per il mese di luglio

Luglio, insieme ad Agosto, è considerato il mese estivo per eccellenza, quindi è ragionevole aspettarsi un clima soleggiato in tutta la nazione. Quando parliamo di bel tempo, ci riferiamo principalmente alla presenza di alta pressione. In passato, si faceva riferimento all’anticiclone delle Azzorre, ma oggi si parla quasi esclusivamente dell’anticiclone africano.

La prima ondata di caldo dell’estate 2023

Non dobbiamo andare molto lontano nel tempo per discutere di questo fenomeno, poiché stiamo già sperimentando la prima ondata di calore dell’estate 2023. Questa ondata di calore si sta rivelando particolarmente intensa, con temperature che si sono spinte sino a 40 gradi. Sta però per terminare, non mostrano carattere di eccessiva persistenza.

Le proiezioni per i prossimi mesi

La preoccupazione è che queste temperature elevate possano persistere per un periodo prolungato, o addirittura ripresentarsi con frequenza nei prossimi due mesi e mezzo. Le previsioni per luglio, basate sui modelli stagionali, indicano che sarà un mese molto caldo. È probabile che assisteremo a diverse ondate di calore africano, con picchi di temperatura che potrebbero superare i 40 °C.

Le possibili variazioni climatiche

Tuttavia, questi potrebbero essere picchi transitori, destinati a cedere il passo a brevi periodi di rinfrescamento. Questi cambiamenti di temperatura potrebbero portare temporali potenzialmente pericolosi. Nonostante ciò, luglio si preannuncia come un mese estremamente estivo, probabilmente paragonabile ad Agosto.

Confronto con l’anno precedente

Non possiamo prevedere se le temperature saranno più alte rispetto all’anno scorso. È importante ricordare che le valutazioni sul clima devono essere fatte alla fine di ogni stagione. Pertanto, per fare un bilancio dell’estate, dovremo aspettare fino a Settembre.

In definitiva, le proiezioni dei centri meteo indicano un luglio molto caldo, con possibili ondate di calore africano e picchi di temperatura che potrebbero superare i 40 °C. Non mancheranno dei break. Tuttavia, queste sono solo previsioni e il bilancio finale potrà essere fatto solo a Settembre.