Il meteo degli ultimi giorni ha visto un’intensa perturbazione colpire il Centro-Sud Italia, portando piogge e temporali di forte intensità. Tuttavia, la situazione sta cambiando, con l’alta pressione che si rafforzerà da oggi, garantendo condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli.

Il rafforzamento dell’anticiclone nel fine settimana

Nel corso del fine settimana, l’anticiclone si rafforzerà velocemente su tutta l’Italia, portando cieli sereni e temperature gradevoli. Oggi e domani saranno caratterizzati da sole e caldo, con temperature massime che sfioreranno i 29-30 gradi, in linea con la norma stagionale. Localmente si toccheranno i 32°C già in Pianura Padana.

Il primo attacco dell’anticiclone africano

Con l’inizio della nuova settimana, la situazione cambierà nuovamente: l’anticiclone africano sferrerà il suo primo attacco, portando la prima intensa ondata di caldo sull’Italia, proprio a ridosso del solstizio d’estate (21 Giugno). Il caldo aumenterà già nella giornata di Lunedì, per poi intensificarsi ulteriormente da Martedì/Mercoledì, quando l’alta pressione africana si espanderà con più decisione verso il bacino del Mediterraneo.

Impennata termica e temperature elevate

Nel periodo 20-22 Giugno, si prevede grande caldo su tutta l’Italia: sulle Isole Maggiori si potranno registrare picchi di 37-42 gradi, mentre sull’Italia peninsulare le temperature potranno raggiungere i 33-35 gradi, in particolare sulle regioni tirreniche e sulla Pianura Padana. Lungo le coste, il caldo sarà leggermente più tollerabile, ma comunque afoso e difficile da sopportare.

Possibili evoluzioni meteorologiche oltre il 22 Giugno

Al momento, non è possibile prevedere con certezza l’evoluzione meteorologica oltre il periodo 20-22 Giugno, a causa della grande distanza temporale. Il caldo potrebbe continuare, ma non è da escludere un graduale ridimensionamento dell’anticiclone africano, causato da correnti più fresche e instabili in arrivo dal Nord Atlantico. Questa ipotesi sta prendendo una certa credibilità negli ultimi aggiornamenti, ma è ancora tutto da vedere. Questo andrebbe a scatenare violenti temporali a partire dalla regione alpina e prealpina, verso le alte pianure del Nord Italia.

Seguire gli aggiornamenti meteo

Per avere informazioni più precise sulle previsioni meteo e sull’evoluzione della situazione, è importante seguire gli aggiornamenti dei meteorologi e degli esperti. In questo modo, sarà possibile pianificare le proprie attività all’aperto e prepararsi adeguatamente alle variazioni climatiche.

