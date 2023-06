Molto probabilmente tra qualche giorno rimpiangeremo il fresco e persino i temporali. Il quadro meteo climatico che si profila all’orizzonte non è per nulla accattivante anzi, possiamo dirvi molto sinceramente che si tratta di un quadro meteo climatico preoccupante per tutta una serie di motivi.

Non farete comunque fatica a trovare numerosi approfondimenti sull’enorme ondata di caldo che dovrebbe abbattersi nel corso della prossima settimana, in questa sede vogliamo semplicemente porre l’accento su una fase anticiclonica che rischia realmente di farci desiderare condizioni meteorologiche diverse.

C’è da dire che non si è mai contenti: se piove troppo è un problema, se fa troppo caldo è un problema, insomma in questo periodo qualsiasi cosa succeda è un problema.

Ad onor del vero dobbiamo però dire che non potrebbe essere altrimenti, lamentarsi in questi casi ha anche motivazioni serie. Infatti non stiamo parlando di condizioni meteorologiche normali, stiamo parlando di condizioni meteorologiche assurde o comunque eccezionali. Inutile nasconderlo, a maggio pioveva troppo causando disastri, nella prima metà di giugno idem, poi abbiamo avuto una violenta ondata di caldo, ora stiamo andando incontro ad una nuova rinfrescata che potrebbe scatenare fenomeni violenti.

Dopodiché occhio all’ondata di caldo perché potrebbe essere davvero devastante, capite bene quindi che desiderare un meteo diverso non sarebbe assolutamente peccato.

Stiamo parlando di un desiderio normalissimo, ovvero la normalità meteo climatica stagionale cosa che in realtà abbiamo perso ormai da chissà quanto tempo. Ecco, se le stagioni dovessero tornare quelle di una volta molto probabilmente le lamentele finirebbero. Poi si, ci sarà sempre qualcuno che borbotterà ma si tratterà di una minoranza.