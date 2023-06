Dai temporali al super caldo, dai nubifragi all’anticiclone africano. Questo quello che ci aspetta nel corso della prossima settimana, ovvero il classico ribaltone meteo di inizio estate.

Sì, perché ormai a quel punto potremmo dire che sarà iniziata la bella stagione anche dal punto di vista astronomico non soltanto dal punto di vista meteorologico. Un inizio che avverrà pertanto sotto i migliori auspici, anche se va detto che dovremmo fare i conti con la primavera ondata di caldo dell’anno.

Ricordate cosa abbiamo scritto ultimamente? Beh, se non lo ricordate vi rinfreschiamo la memoria, ovvero abbiamo parlato del rischio di passare da una condizione all’altra in quattro e quattr’otto. Passare dal fresco, dai temporali, dai nubifragi subito al caldo africano sarà un vero e proprio shock meteo climatico.

Ormai non sembrano esserci più dubbi sul fatto che l’alta pressione subtropicale riuscirà a prendere il sopravvento già a partire dal weekend, per poi protrarsi per tutta la prossima settimana incrementando tra l’altro il proprio potenziale riscaldante. I dubbi sono stati fugati dai vari modelli previsionali che dopo qualche tentennamento si sono tutti messi d’accordo in quella direzione, dicendoci che qualora vi fossero dei dubbi circa l’arrivo dell’estate beh, mettiamoli da parte.

In questo momento sarebbe anche inutile domandarsi quant’è che durerà l’ondata di caldo, volendo sempre far riferimento alle proiezioni dei centri di calcolo sembrerebbe che a fine giugno possa esservi un affondo d’aria fresca da nord con tutte le conseguenze del caso però sappiamo fin troppo bene che quando abbiamo a che fare con un alta pressione di questo stampo le cose possono proseguire in quel modo senza particolari problemi.

Significa molto semplicemente che crediamo che la bella stagione stia veramente per iniziare sotto ogni punto di vista, anche per quanto riguarda il grande caldo o se preferite la vera calura.