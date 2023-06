Il meteo di inizio estate 2023 ci riserva un vero e proprio ribaltone: dai temporali e nubifragi al super caldo dell’anticiclone africano. La prossima settimana sarà caratterizzata da un rapido passaggio tra queste due condizioni estreme, che potrebbe rappresentare un vero e proprio shock meteo climatico.

Dall’instabilità al caldo africano

Il passaggio dal fresco, dai temporali e dai nubifragi al caldo africano avverrà in pochissimo tempo, mettendo alla prova la nostra capacità di adattamento alle diverse condizioni climatiche. Questo cambiamento repentino è stato confermato dai vari modelli previsionali, che dopo qualche tentennamento si sono tutti messi d’accordo sulla direzione da prendere.

Il sopravvento dell’alta pressione subtropicale

Non sembrano esserci più dubbi sul fatto che l’alta pressione subtropicale riuscirà a prendere il sopravvento già a partire dal weekend, per poi protrarsi per tutta la prossima settimana incrementando, tra l’altro, il proprio potenziale riscaldante. Questo significa che l’estate è ormai alle porte, sia dal punto di vista astronomico che meteorologico.

La durata dell’ondata di caldo

Al momento, è difficile stabilire con certezza quanto durerà l’ondata di caldo. Tuttavia, facendo riferimento alle proiezioni dei centri di calcolo, sembrerebbe che a fine giugno possa esservi un affondo d’aria fresca da nord con tutte le conseguenze del caso. Tuttavia, sappiamo fin troppo bene che quando abbiamo a che fare con un’alta pressione di questo tipo, le cose possono proseguire senza particolari problemi. Pertanto, si potrebbe verificare una seria ondata di temporali.

Il grande caldo: l’inizio della bella stagione

Questo ribaltone meteo segna l’inizio della bella stagione sotto ogni punto di vista, compreso il grande caldo o, se preferite, la vera calura. Dopo un periodo di instabilità e fresco, ci aspetta quindi una settimana di temperature elevate e clima tipicamente estivo.

Le conseguenze del caldo africano

Il caldo africano porterà con sé temperature elevate, a volte anche oltre la soglia di tollerabilità. È importante prestare attenzione alla propria salute.

Consigli per affrontare il cambiamento meteo

Per affrontare al meglio il cambiamento meteo e il passaggio dal fresco al caldo africano, è importante seguire alcuni semplici consigli: indossare abiti leggeri e traspiranti, proteggersi dal sole , cercare di trascorrere le ore più calde in ambienti freschi e ombreggiati.