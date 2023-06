Si potrebbero scrivere pagine su pagine di considerazioni circa le condizioni meteo climatiche spesso e volentieri insensate dell’estate mediterranea.

La domanda che ci si dovrebbe porre è la seguente: ancora senso parlare di estate mediterranea? Ce lo chiediamo noi ma molto probabilmente starete chiedendo anche voi perché chi ha conosciuto quel tipo di estate sa molto bene che negli ultimi decenni è andata letteralmente dispersa…

Quando parliamo di condizioni meteo climatiche inclementi, barra insensate, facciamo ovviamente riferimento a tutto quello che ruota attorno al caldo africano. Non solo, facciamo anche riferimento ai repentini cambiamenti che si possono verificare in un batter d’occhio e in tal senso avremo un esempio eclatante nei prossimi giorni allorquando dal fresco passeremo molto probabilmente al caldo furioso.

Sì, perché probabilmente nel corso della prima settimana di luglio i 40 °C torneranno a far boccheggiare milioni di italiani e milioni di vacanzieri in giro per le nostre splendide località turistiche.

I centri di calcolo internazionali, infatti, lasciano poche speranze: l’anticiclone africano dovrebbe riprendere in mano il controllo delle operazioni. Un anticiclone africano che potrebbe risultare ancora più cattivo di quanto sia stato nella fase centrale del mese di giugno allorquando le temperature in alcune zone d’Italia raggiunsero valori veramente spropositati.

Ricordate cosa scrivemmo qualche giorno fa? Scrivemmo che per avere un’idea della portata di eventuali ondate di caldo nel mese di luglio avremmo dovuto dare un’occhiata alle temperature registrate sul Nordafrica, temperature che non presagivano nulla di buono. Bene, nel corso della prima settimana di luglio i valori termici in Italia potrebbero nuovamente raggiungere picchi esagerati ovvero punte di oltre 40 °C in diverse località.

Ecco spiegato il motivo per cui parliamo di meteo inclemente, perché tali condizioni meteo non sono per nulla godibili.