Non vi nascondiamo che siamo un po’ preoccupati, preoccupati perché in questo mese di giugno le condizioni meteo climatiche potrebbero riservare altre spiacevoli sorprese.

Il caldo, anzi il forte caldo della prossima settimana creerà sicuramente un surplus energetico importante. Ma che cosa significa? Beh, significa che l’energia che andrà ad accumularsi sul Mediterraneo sarà notevole, d’altronde quando abbiamo a che fare con ondate di caldo di matrice subtropicale durature non può essere altrimenti.

Ma da cosa scaturiscono le nostre preoccupazioni? Sicuramente del fatto che il dominio anticiclonico potrebbe mostrare dei tentennamenti nel corso dell’ultima settimana di giugno.

I centri di calcolo internazionali, tramite le loro proiezioni modellistiche, ci fanno intravedere l’intrusione di aria fresca dal Nord Europa con conseguente isolamento di una goccia fredda nel cuore del Mediterraneo. Stiamo parlando di una struttura ciclonica pericolosissima, struttura che se confermata potrebbe scatenare un vero e proprio putiferio.

I contrasti termici potrebbero essere enormi, ciò si tradurrebbe ovviamente in fenomeni atmosferici molto violenti. Non semplici temporali ma veri e propri fortunali, il rischio di nubifragi sarebbe pertanto elevatissimo così come crescerebbe esponenzialmente il rischio di devastanti grandinate.

Tenete conto che più andremo avanti con la stagione, più farà caldo, maggiore sarà la quantità di energia che si andrà ad accumulare sul Mediterraneo creando i presupposti per eventuali ondate temporalesche eclatanti.

La prima come detto potrebbe arrivare proprio nel corso dell’ultima settimana di giugno ma per esserne certi dovremo pazientare ancora qualche giorno.