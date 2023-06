Si deve far presto… Presto per farsi che le condizioni meteo cambino rotta, presto per farsi che l’estate possa riuscire a prendere finalmente il sopravvento.

Si può essere amanti della pioggia, del fresco, delle giornate uggiose, delle giornate senza sole, ma in questo momento vi sarebbe la necessità impellente di mettere fine ad un periodo che ci sta letteralmente facendo annaspare. Non dobbiamo essere egoisti, non dobbiamo pensare soltanto a quello che è successo nel nostro orticello, dobbiamo avere invece empatia, dobbiamo cercare di capire le esigenze di chi magari in questo momento non ne può più di vedere nubi e piogge.

Purtroppo, checché se ne dica, i cambiamenti climatici sono evidentissimi anche sul Mediterraneo. Anni or sono quello che sta succedendo in questo periodo accadeva raramente…

In primis non si rimaneva mesi e mesi senza piogge, la siccità era un evento raro ma poi arrivavano l’autunno e la primavera per mettere le cose a posto. Sì perché quelle erano due stagioni di transizione durante le quali le piogge non si facevano certo desiderare. Poi c’era l’inverno che portava ancora piogge ma anche molta neve.

È evidente che qualcosa è cambiato, ma cambiato pesantemente non un minimo cambiamento. Se vogliamo che la situazione non diventi irrecuperabile dobbiamo cercare di fare qualcosa affinché si torni al passato. Dobbiamo cercare di fare tutto ciò che è in nostro potere perché stiamo parlando di una corsa meteo contro il tempo, in tutti i sensi.

Ci riusciremo? Beh, questo non possiamo saperlo oggi, ciò che possiamo fare come detto è impegnarci tutti quanti per cercare di porre rimedio ad una situazione che altrimenti diverrebbe irrecuperabile e chissà con quali conseguenze sul meteo del futuro.