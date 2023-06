Analisi delle condizioni meteo per l’estate 2023

Non importa come lo chiamate, il risultato è lo stesso: le condizioni meteo stanno peggiorando. Non è nostra intenzione creare allarmismo, ma piuttosto riflettere sulle mutevoli condizioni climatiche che stanno diventando sempre più dominanti. Parliamo, ovviamente, del calore, di quello che abbiamo definito come calore insopportabile, perché affrontare certe temperature non è mai facile.

Previsioni a breve termine vs previsioni a lungo termine

Analisi delle condizioni meteo nei prossimi giorni

Una cosa è analizzare le previsioni meteo per i prossimi giorni, un’altra è cercare di prevedere le condizioni climatiche per il prossimo mese, o addirittura per i prossimi due o tre mesi. In altre parole, cercare di capire cosa potrebbe accadere durante l’intera estate.

Previsioni per l’intera estate

Non ci addentriamo in questo campo di previsioni a lungo termine, perché, come abbiamo sottolineato più volte, se volessimo fare una previsione facile, potremmo semplicemente dirvi che sarà un’altra “estate africana“. Ma siamo veramente sicuri che sarà così? Non possiamo saperlo, né noi né nessun altro. Nessuno ha una sfera di cristallo, nessuno ha il potere di trasformare un’intera stagione a suo piacimento.

Responsabilità nelle previsioni meteo

Errore nel prevedere un caldo incessante

Chiunque vi dica che farà caldo ininterrottamente da qui a settembre, o peggio ancora a ottobre, sta facendo un grosso errore. Non è corretto, né è possibile assumersi una responsabilità così grande. Dovremmo cercare di essere obiettivi, dicendovi che le previsioni stagionali indicano una cosa, mentre affermare che farà caldo solo perché è stato così negli ultimi anni sarebbe completamente sbagliato.

Previsioni per l’estate 2023

Da parte nostra, siamo convinti, come sapete, che l’estate potrebbe effettivamente essere a tratti torrida, probabilmente al livello di quelle degli ultimi giorni. Tuttavia, non siamo affatto certi che queste ondate di calore si susseguiranno senza interruzione. Al contrario, siamo convinti che ci potrebbero essere delle pause significative, pause durante le quali, oltre al fresco, potrebbero scatenarsi delle ondate di temporali preoccupanti.