Ben arrivata estate, o forse no? 1 giugno significa inizio dell’estate meteorologica ma a quanto pare la bella stagione non è ancora pronta per prendere pieno possesso del Mediterraneo.

Le condizioni meteo climatiche infatti si mantengono estremamente instabili, l’afflusso di aria umida proveniente dall’oceano Atlantico non accenna a mollare la presa. Significa che anche nei prossimi giorni le ore centrali della giornata saranno prese d’assalto dai soliti forti temporali.

Ciò che impressiona è la forza dei fenomeni, oltre chiaramente alla frequenza, perché anche nelle ultime ore sono emerse situazioni di criticità incredibili: torrenti che straripano, strade che cedono, allagamenti, grandinate e chi più ne ha più ne metta. In tanti infatti si stanno chiedendo cosa sta succedendo, dove è finita l’estate…

Beh, la risposta pur non facendo piacere c’è, nel senso che fino a qualche momento fa eravamo a tutti gli effetti in primavera e se volessimo considerare il calendario astronomico lo saremo tuttora. Poi c’è sempre il solito discorso della circolazione atmosferica che risente pesantemente delle dinamiche avvenute nei mesi passati, dinamiche che molto probabilmente non si sono ancora concluse che potrebbero avere delle notevoli ripercussioni anche sul mese di giugno.

Con questo non vi stiamo dicendo che giugno sarà come maggio, però vi stiamo dicendo che vi saranno molto probabilmente tante occasioni per temporali di forte intensità, anche nelle prossime settimane.

Il caldo comunque tranquilli perché arriverà, molto probabilmente attorno al periodo 7-10 giugno, ovvero nel momento in cui l’alta pressione (secondo un po’ tutti i centri di calcolo internazionali) potrebbe riuscire a prendere finalmente il sopravvento per un periodo di tempo. Quanto tempo lo vedremo, anche se possiamo già anticiparvi che molto probabilmente difficilmente riuscirà ad andare oltre i 4-5 giorni, peraltro senza che si raggiungano temperature spropositate.