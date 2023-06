Condizioni meteo in rapido cambiamento sulle nostre regioni, da qualche giorno infatti i temporali stanno lasciando spazio sempre più spesso a cieli sereni o poco nuvolosi nell’arco dell’intera giornata.

È evidente che l’alta pressione abbia ormai preso il sopravvento, un alta pressione che come sempre arriva da sud quindi dal Nordafrica. La matrice subtropicale diventerà imponente nel corso della prossima settimana, questo significa che le temperature saliranno rapidamente su valori abbondantemente superiori alle medie stagionali.

C’era qualche segnale di ipotetiche insidie sul finire della prossima settimana, invece gli ultimi aggiornamenti dei vari modelli di previsione sembrano cancellare quel tipo di situazione.

Significa che molto probabilmente il caldo durerà tanti giorni, a questo punto siamo pronti a scommettere che riuscirà a caratterizzare tutta la seconda metà di giugno e quindi proiettarci a luglio. Sì, ma quanto farà caldo? Allora, sempre dando un’occhiata alle proiezioni dei centri di calcolo internazionali possiamo dirvi che l’isoterma più frequente sarà la +20 °C a circa 1500 m di quota.

Tradotto in temperature al suolo, o meglio a livello del mare, ci aspettiamo punte massime superiori a 35 °C in tante località dello stivale. Se poi consideriamo che l’ondata di caldo potrebbe durare a lungo prepariamoci anche ad un aumento dell’umidità relativa, quindi quello che inizialmente potremmo definire caldo torrido pian piano diventerà caldo afoso.

Questo chiaramente ci porterà a sudare parecchio, questo chiaramente fare in modo che il caldo diventi gradualmente insopportabile a meno che non si abbiano a disposizione i soliti strumenti rinfrescanti. In definitiva, meteo estremo o no, non cambia nulla: sarà caldo forte sarà caldo pesante.