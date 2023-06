Caldo insopportabile? Sì, è caldo insopportabile. Caldo esagerato? No, non ancora. O meglio, sarebbe giusto dirvi sì perché le condizioni meteo climatiche dell’ultimo periodo sono state davvero esagerate. Ma forse non abbiamo visto ancora nulla.

Forse ci sarà spazio, da qui a fine stagione, per nuovi assalti all’arma bianca dell’Anticiclone Africano. Preoccupante, parliamoci chiaro. Preoccupante perché andare oltre le temperature registrate i giorni scorsi è difficile, ma potrebbe accadere. Sapete cosa vuol dire? Che i termometri potrebbero raggiungere punte di 45°C, magari addirittura superarli.

Valori folli, valori da deserto del Sahara. Ma siamo in Italia, benché il Nord Africa sembri là a portata di mano non è normale. Non è normale che faccia tutto quel caldo. Ma stiamo scherzando? Eppure è così, potrebbe succedere.

Potrebbe accadere per davvero, magari già a luglio, magari ad agosto. Vedremo, fatto sta che non è ancora detta l’ultima parola, la speranza è quella di salvare il salvabile. Perché sì, l’Estate non può essere soltanto questa, l’Estate di un tempo era ben altro, era caldo ma mai esagerato, era Anticiclone delle Azzorre, non Africano.

Ci preoccupano alcune proiezioni che sembrano puntare decise verso ulteriori terribili ondate di caldo già nella prima decade di luglio. Non dovrete guardare al Nord Africa, perché in quella zona si vedono temperature esagerate, temperature da far venire i brividi. Non per il freddo, i brividi perché impressionanti in senso opposto.

Non vogliamo spaventare nessuno, sia chiaro. Stiamo cercando di riportarvi le cose come stanno, perché tanto nascondersi dietro a un dito non avrebbe alcun senso. Cercheremo, come sempre, di essere obbiettivi e di non lasciare nulla al caso. Quindi seguiteci, gli aggiornamenti saranno costanti e le novità meteo climatiche all’ordine del giorno.