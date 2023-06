Siamo entrati nel clou della fase africana, l’anticiclone subtropicale sta letteralmente dominando la scena meteo climatica in Italia e su gran parte del Mediterraneo centrale.

Come ogni ondata di caldo che si rispetti le temperature sono salite alla velocità della luce, raggiungendo valori ampiamente al di sopra delle medie stagionali su gran parte d’Italia. Anzi, diciamo pure in tutta Italia… Temperature che in alcune zone sono veramente allucinanti, infatti non mancano picchi di oltre 40 °C come ad esempio sulla Sardegna.

Ecco, chi dubitava sul fatto che l’estate avrebbe prima o poi mostrato i muscoli dovrà immediatamente ricredersi. Però si sappia una cosa, un’ondata di caldo di questa portata rappresenta un serio problema. Non tanto dovesse durare qualche giorno, quanto dovesse persistere per un lungo periodo.

In primis diventerebbe insopportabile e potrebbe causare anche problemi di salute in persone con determinate patologie, poi l’enorme quantità di energia termica che si accumulerà nei mari circostanti il nostro paese potrebbe letteralmente esplodere nel momento in cui dovesse arrivare un po’ di aria fresca.

Aria fresca che dovrebbe aggiungerci nel corso del weekend, ciò ovviamente innescherà una diminuzione delle temperature (che si porteranno su valori più consoni al periodo) ma anche qualche temporale a carattere sparso. Si partirà dalle Alpi, si proseguirà con la dorsale appenninica.

Rispetto a qualche giorno fa però non si vede più quella pericolosissima goccia fredda che avrebbe potuto scatenare un putiferio, d’altronde lo sapevamo ovvero quando si ha a che fare con l’anticiclone africano difficilmente se ne esce in scioltezza. Prepariamoci poi a una nuova accelerazione del caldo sul finire del mese.