Qualche ora di tregua, in qualche caso anche qualche giorno di tregua, ma le condizioni meteo climatiche non sono per niente pronte ad orientarsi verso l’estate…

È ampiamente confermato il peggioramento dei prossimi giorni, però va detto che rispetto alle emissioni modellistiche precedenti le ultimissime hanno cambiato leggermente le carte in tavola. In che senso? Nel senso che molto probabilmente il tempo rimarrà brutto per meno giorni e dopo la sfuriata ciclonica potrebbe addirittura orientarsi pesantemente verso l’estate.

Questa sì che sarebbe la vera novità del mese di giugno, l’arrivo infatti dell’anticiclone potrebbe finalmente mettere a tacere tutte le insidie registrate finora. Torneremo sull’argomento, senz’altro, in questa sede però vogliamo soffermarci un attimo sull’ondata di maltempo che sta per abbattersi sulle nostre regioni.

Un’ondata di maltempo che verrà acuita dal passaggio di un vortice ciclonico secondario i cui effetti saranno veramente pesanti soprattutto in termini di precipitazioni. Tenete conto che nelle ultime ore in alcune zone d’Italia un po’ di caldo si è sentito, certo non eccessivo ma comunque le temperature sono salite.

Questo fa sì che con il transito del vortice e quindi dell’aria fresca in quota i contrasti termici risultino particolarmente violenti ragion per cui ci aspettiamo dei botti meteo veramente fragorosi. Chiaramente stiamo parlando di fenomeni che potranno assumere facilmente carattere di temporale, attenzione però soprattutto ai nubifragi e alle grandinate.

I nubifragi modo particolare come sempre scaricheranno al suolo un’ingente quantità d’acqua in pochissimo tempo, cosa che di questi tempi è molto pericolosa perché di acqua in realtà dal cielo ne è venuta giù tanta sia a maggio quanto in questa prima parte di giugno. Capite bene che avremmo necessità di altri condizioni meteo climatiche, non certo di un peggioramento che a questo punto rischia soltanto di fare ulteriori danni.