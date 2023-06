Scherzi non proprio piacevoli quelli che stiamo sopportando in questo periodo. Scherzi meteo climatici di un mese, quello di maggio, che ha lasciato profonde cicatrici sul nostro territorio.

Scherzi che stanno proseguendo anche in questi primi giorni di giugno, infatti la cronaca meteo continua a riportarci frequenti nubifragi, frequenti allagamenti, frequenti danni in svariate zone d’Italia. Ma cosa sta succedendo? Beh, vorremmo saperlo anche noi, diciamo che da tempo vi avevamo messo in guardia sul fatto che il meteo di maggio sarebbe stato pessimo.

Non abbiamo la sfera di cristallo, queste bene ricordarlo, semplicemente abbiamo messo a frutto la nostra esperienza su analisi basate su determinati pattern climatici.

Però è arrivato il momento di dire basta, in questo momento abbiamo necessità senz’altro di un miglioramento delle condizioni meteo e magari anche di un inizio a tutti gli effetti dell’estate. Ovviamente non vogliamo l’estate rovente che in tanti ipotizzano, vorremmo piuttosto un’estate all’insegna della normalità. Sarà possibile?

Questo chiaramente lo vedremo strada facendo, attualmente quello che di possiamo dire è che per il mese di giugno ci sarà ancora da stringere i denti.

Un mese di giugno che crediamo possa riservare fasi di instabilità particolarmente vivace, quindi dobbiamo stare molto attenti nell’esporci nei confronti dell’estate. Estate che si dovrà guadagnare come si suol dire la pagnotta, estate che però quando riuscirà molto probabilmente a prendere il sopravvento ricorderà quanto possa essere cattiva in un’epoca del riscaldamento globale conclamato.

Non nascondiamoci dietro un dito, i cambiamenti climatici stanno riguardando anche il Mediterraneo e non possiamo minimamente negare che qualcosa di pericoloso stia accadendo. Se poi vogliamo metterci le fette di prosciutto negli occhi, questo è un altro paio di maniche però per cortesia basta con gli scherzi meteo.