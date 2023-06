Probabilmente potrà sembrare prematuro parlare d’autunno in questo periodo, d’altronde volendo considerare il calendario astronomico non è neanche iniziata l’estate… Però i segnali meteo climatici che ci stanno arrivando non sono per niente incoraggianti…

Certo, visto che mancano tre mesi parlarne ora potrebbe non avere alcun senso però se si è in grado di interpretare determinate dinamiche atmosferiche qualche indizio concernente la prossima stagione autunnale lo si può comunque già ricavare. Indizi che chiaramente arrivano dall’analisi di alcuni pattern climatici, indizi che arrivano anche da altre considerazioni riguardanti gli accadimenti degli ultimi anni e soprattutto degli ultimi inverni.

Se avete seguito costantemente i nostri approfondimenti saprete che stiamo prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi che si stia per chiudere un ciclo climatico e se ne stia per aprire un altro.

Siamo convinti infatti che già a partire dal prossimo autunno quello che un tempo era il concetto di normalità possa in qualche modo riproporsi con più costanza. Che cosa significa? Beh, significa che con buona probabilità potrebbero riaffacciarsi le perturbazioni atlantiche o comunque il flusso oceanico con una certa insistenza.

Quindi potrebbe essere un autunno caratterizzato da piogge benefiche, nel senso che più avrebbe sì ma senza gli eccessi spropositati che abbiamo registrato ultimamente. Così come siamo convinti che potrebbero non esserci particolari eccessi termici ma che le temperature potrebbero mantenersi sostanzialmente in linea con le medie stagionali pur consci del fatto che chiaramente con il riscaldamento globale la normalità termica si è spostata più verso l’alto.

Per quanto riguarda poi il prossimo inverno vedremo, però anche in questo caso abbiamo un’idea che possiamo già iniziare ad anticiparvi ovvero che potrebbe essere un inverno davvero ricco di eventi freddi. Ora non chiedeteci troppo, preferiamo non esporci eccessivamente però quello che è il nostro pensiero ve lo abbiamo esposto.