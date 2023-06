Indipendentemente dal calore, il meteo estivo è intoccabile. Dopo un’attesa interminabile, l’estate è finalmente arrivata e non possiamo permetterci di lasciarla sfuggire.

Le condizioni meteorologiche precedenti

Abbiamo resistito a giorni grigi e umidi, abbiamo sopportato giornate di pioggia incessante. Abbiamo assistito a come il nostro territorio fosse segnato in modo significativo. Alcune regioni d’Italia hanno sofferto a causa di eventi drammatici scatenati da condizioni meteorologiche estreme. Questa situazione è durata per un periodo di tempo eccessivamente lungo.

L’arrivo dell’estate

Ora che l’estate è ufficialmente iniziata, sia dal punto di vista del calendario che astronomicamente, non possiamo permetterci di lasciarla sfuggire. Siamo pronti a sopportare anche il calore intenso che sta caratterizzando questi giorni. Questo calore non è destinato a terminare presto, infatti, nei prossimi 10 giorni – che ci separano sostanzialmente dal mese di Luglio – l’Alta Pressione potrebbe continuare a dominare.

Il ritorno del caldo

È previsto un breve periodo più fresco, ma è importante non nutrire troppe speranze: il caldo tornerà. Forse non sarà così intenso, ma si farà sentire. Quindi, cari amanti dell’estate, non preoccupatevi: il tempo sarà bello. Ci sarà il sole, sarà possibile andare al mare, sarà possibile andare in montagna, anche se in quest’ultimo caso bisognerà prestare maggiore attenzione al rischio di temporali.

Le previsioni per il mese di Luglio

E poi? Cosa ci aspetta nel mese di Luglio? A questo proposito, abbiamo già condotto vari studi che evidenziano come alcuni modelli di previsione stiano seriamente considerando la possibilità di un peggioramento del tempo. Succederà? Non succederà? Non lo sappiamo, non possediamo una sfera di cristallo e teniamo a sottolinearlo.

La pazienza è la chiave

Dobbiamo avere pazienza, la pazienza di aspettare che il tempo passi e che le tendenze diventino previsioni concrete. Nel frattempo, diamo spazio all’estate, perché l’Estate 2023 è appena iniziata e non dobbiamo lasciarla sfuggire. Forse, sperando che da qui a Settembre si possa parlare un po’ più spesso di normalità stagionale.