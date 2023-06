Faremo appena in tempo ad assaporare qualche sprazzo di sole in più e temperature certamente più gradevoli che le condizioni meteo torneranno a peggiorare… Sensibilmente…

Col passare dei giorni infatti centri di calcolo internazionali si sono allineati nelle loro proiezioni modellistiche, ovvero hanno intrapreso la strada del brutto tempo per quanto riguarda la prossima settimana. Non solo, col passare dei giorni hanno anche acuito la dinamica del peggioramento, infatti l’Italia sarà letteralmente assediata da aria umida proveniente da ovest e aria fresca proveniente da est.

Una duplice azione o meglio, un mix piuttosto pericoloso che difatti dovrebbe portare all’isolamento di un’ampia struttura ciclonica proprio nel cuore del Mediterraneo. In virtù dei contrasti termici sempre più marcati, visto che comunque la stagione sta procedendo, ci aspettiamo anche stavolta di fenomeni particolarmente intensi.

In questo momento non siamo in grado di potervi fornire tutti i dettagli previsionali, mancano ancora diversi giorni agli eventi, però sappiamo già che visti precedenti dell’ultimo periodo molto probabilmente le piogge risulteranno particolarmente abbondanti perché spesso e volentieri cadranno al suolo sotto forma di temporali, nubifragi, poi potranno accompagnarsi anche a grandinate.

Peraltro potrebbe trattarsi di una crisi di non facile risoluzione, nel senso che gran parte della prossima settimana potrebbe risultare condizionata proprio da questo vortice di bassa pressione. Guardando oltre non è che ci siano poi così belle notizie, nel senso che alcuni modelli di previsione lascerebbero aperta la porta ad ulteriori passaggi instabili da ovest.

Se tutto ciò dovesse verificarsi purtroppo confermerebbe quelli che erano i nostri timori, ovvero che anche il mese di giugno avrebbe potuto effettivamente risultare parecchio altalenante. Chi aveva dei dubbi in tal senso dovrà sicuramente ricredersi, se non lo ha già fatto….