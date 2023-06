Sta arrivando luglio, un mese di luglio che ovviamente ci proietterà nel cuore dell’estate quindi un po’ tutti si aspettano condizioni meteo climatiche fortemente estive.

Beh, guardando le proiezioni modellistiche effettivamente possiamo dirvi che il prossimo sarà un mese molto caldo ma continuiamo a pensare che potrebbero esserci degli intervalli rinfrescanti importanti. Intervalli durante i quali potrebbero scatenarsi anche fenomeni localmente violenti ed in tal senso un assaggio lo avremo subito, proprio nei primissimi giorni del mese.

Molti italiani, complici le ferie, sono già però orientati alle proiezioni meteo climatiche di agosto. Tutti a cercare approfondimenti che possano tranquillizzarci sul fatto che nel periodo di ferie il tempo sarà splendido. Magari non rovente, piuttosto caldo ma non troppo, con tanto sole e zero piogge.

Bene, provando a rispondere alle vostre richieste come al solito ci siamo proiettati oltre, come al solito abbiamo provato ad unire proiezioni stagionali con attente analisi atmosferiche. La risposta è la seguente: agosto sarà un mese fortemente estivo, un mese caratterizzato da alcune violente ondate di caldo.

Tale scenario potrebbe concretizzarsi principalmente nella prima metà del mese, la seconda invece potrebbe riservare dei colpi di scena ovvero potrebbe proporci alcune incursioni di aria fresca dal nord Atlantico.

Se così fosse chiaramente andremmo incontro a dei peggioramenti particolarmente forti, peggioramenti che potrebbero sfociare in frequenti nubifragi temporaleschi. Ricordate cosa succedeva anni fa dopo Ferragosto? Ecco, diciamo che potrebbe accadere qualcosa di simile, ovvero la bella stagione potrebbe lentamente spegnersi.

In passato però si trattava di fasi temporalesche mai troppo cattive, qui stiamo parlando di fenomeni che potrebbero essere come detto violenti a causa dell’enorme quantità di energia termica presente sul Mediterraneo. Comunque torneremo sull’argomento.