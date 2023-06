Il meteo estivo si farà sentire con l’anticiclone africano

Le condizioni meteo nelle prossime settimane vedranno un netto cambiamento rispetto alle ultime con l’arrivo di un’anticiclone africano che porterà temperature nettamente estive, o meglio tipiche delle nuove stagioni dalla calura asfissiante. Dopo un periodo di tempo incerto, il mese di Giugno ci riserva un primo assaggio di caldo intenso, con valori termici in rapida ascesa e un’alta pressione che potrebbe durare almeno una decina di giorni.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Il sopravvento dell’anticiclone africano

Nonostante fino a qualche giorno fa le previsioni non sembravano indicare un’alta pressione così intensa, i recenti aggiornamenti dei centri di calcolo internazionali hanno cambiato rotta, prevedendo l’arrivo dell’anticiclone africano sulle nostre regioni. Questo fenomeno meteo dovrebbe durare circa una decina di giorni, portando con sé un aumento significativo delle temperature.

Temperature in forte ascesa

Le proiezioni termiche mostrano un rapido aumento delle temperature, con valori che a 1500 metri di quota potrebbero raggiungere i 20°C. A livello del mare, i termometri potrebbero superare la soglia dei 35°C, con picchi di 40°C in alcune località tra le due isole maggiori e il Sud Italia. Si tratta della prima vera ondata di caldo dell’estate 2023, che per ora non dovrebbe essere accompagnata da un’alta umidità.

Possibili sviluppi futuri

Caldo torrido o afoso?

Al momento, l’alta pressione dovrebbe portare un caldo torrido piuttosto che afoso, grazie alla massa d’aria calda e secca in transito sul Mediterraneo. Tuttavia, con il passare dei giorni, questa massa d’aria potrebbe caricarsi di umidità, trasformando il caldo torrido in un caldo più afoso e umido. Sarà importante seguire l’evoluzione delle previsioni meteo per capire come si svilupperà la situazione.

Entità e durata del primo caldo africano dell’estate 2023

Nel corso dei prossimi giorni, sarà possibile entrare nello specifico riguardo all’entità e alla durata del primo caldo africano dell’estate 2023, fornendo tutti i dettagli necessari per affrontare al meglio questa ondata di calore. Per ora, è importante tenere d’occhio le previsioni meteo e prepararsi “psicologicamente”, oltre che con alcuni accorgimenti, ad un aumento delle temperature che potrebbe mettere a dura prova il nostro organismo, soprattutto per chi soffre di particolari patologie o per gli anziani.

Insomma, il meteo delle prossime settimane vedrà un netto cambiamento rispetto al recente passato, con l’arrivo dell’anticiclone africano che porterà un’alta pressione e temperature estive. Sarà fondamentale seguire l’evoluzione delle previsioni meteo per capire come affrontare al meglio questa ondata di caldo e per prepararsi adeguatamente.