Probabilmente in tanti avrete sentito, nel corso delle ultime ore, la notizia meteo concernente l’andamento termico del 2022. Si è trattato infatti dell’anno più caldo di sempre da quando sono disponibili le rilevazioni termiche.

Non che vi fossero dei dubbi, d’altronde seguiamo giornalmente tutto ciò che ha a che fare con la meteorologia quindi anche i bilanci termici su scala globale. Certo, quando si ha a che fare con bilanci di questo tipo viene da chiedersi se un giorno si potrà parlare nuovamente di temperature normali o comunque di un anno simile al passato.

Solitamente il nostro compito è quello di proporvi evoluzioni meteo climatiche che guardano al futuro, giustamente verrebbe da dire, quindi siamo già lì insieme a voi a chiederci se il 2023 riuscirà a far peggio del 2022…

Sì, perché in campo meteo al peggio purtroppo ultimamente non c’è mai fine. Sia che si tratti di fenomeni violenti, sia che si tratti di temperatura, ogni volta pensiamo di aver vissuto il peggio del peggio invece poi dobbiamo prendere atto che più si va avanti e più certe situazioni stanno diventando frequenti.

Forse fino a questo momento il 2023 non è stato poi così terribile a livello di temperature, però è passato soltanto mezzo anno quindi dovremmo attendere l’altra metà prima di poter stilare un bilancio. Diciamo che le premesse sono differenti da quelle dell’anno scorso, soprattutto a livello termico, però sappiamo fin troppo bene che quando il caldo decide di rompere gli indugi c’è poco da fare.

Ora stiamo andando incontro alla vera estate, noi così come l’Europa, così come l’emisfero settentrionale, quindi sarà molto importante capire come evolveranno le temperature da qui a settembre. O magari a ottobre, novembre, dicembre. Perché parliamoci chiaro, il caldo ormai diventata una componente imprescindibile anche al di fuori della normale stagione estiva.