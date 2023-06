La Norvegia è una terra di indomita bellezza, un luogo in cui la natura trionfa in tutta la sua maestosità. Fra le sue meraviglie, i fiordi norvegesi sono una vera e propria gemma, creazioni della natura uniche nel loro genere. Percorrere la loro lunghezza, sia via mare che via terra, rappresenta un’esperienza indimenticabile.

Perché Visitare i Fiordi?

Il termine fiordo deriva dal norvegese “fjord”, che può essere tradotto come “porto” o “approdo”. Questa definizione racchiude perfettamente l’essenza di queste meravigliose formazioni geologiche: bracci di mare che si insinuano per chilometri all’interno della costa, inondando antiche valli di origine glaciale o fluviale. I fiordi norvegesi offrono panorami mozzafiato, con pareti rocciose che si innalzano a strapiombo sull’acqua.

Come Visitare i Fiordi?

Il modo migliore per esplorare i fiordi è sicuramente via mare, a bordo di un battello o un traghetto. Questo permette di raggiungere le parti più nascoste e suggestive di queste insenature, dove le pareti rocciose sembrano quasi toccarsi. Un viaggio di questo tipo dura in media 11 giorni, ma ci sono anche opzioni per chi desidera prolungare l’esperienza.

Per chi preferisce rimanere sulla terraferma, viaggiare in auto o in treno attraverso la Norvegia offre comunque la possibilità di ammirare i fiordi da una prospettiva differente. Il percorso più famoso è quello che parte da Oslo e arriva fino a Bergen, passando per alcuni dei fiordi più belli del paese.

Quali Fiordi Visitare?

La Norvegia vanta più di mille fiordi lungo la sua costa, ma alcuni sono particolarmente suggestivi. Fra questi, il Sognefjord, il Lysefjord, il Nærøyfjord e il Geirangerfjord sono assolutamente da non perdere. Questi ultimi due sono stati inclusi nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, a testimonianza del loro incredibile valore paesaggistico.

Quando Visitare i Fiordi?

Per apprezzare al meglio la bellezza dei fiordi norvegesi, è consigliabile organizzare il viaggio tra la fine della primavera e l’inizio dell’autunno. Durante questo periodo, le giornate sono più lunghe e il clima è più mite, il che rende l’esperienza ancor più piacevole. Inoltre, da settembre a marzo, è possibile ammirare il fenomeno dell’aurora boreale, un’esperienza assolutamente da non perdere.

Cosa Comprare nei Fiordi?

Visitando i fiordi norvegesi, avrete l’opportunità di entrare in contatto con l’artigianato locale. Tra gli oggetti più ricercati ci sono le sculture in legno, i cavallini dei fiordi (fiording), le ciotole e le brocche, gli oggetti intagliati e decorati, i tappeti di pelle di renna, i tessuti creati al telaio o cuciti a mano, le pantofole in feltro e le bambole in costume.

Spero che questa mini guida vi sia d’aiuto nel pianificare il vostro viaggio alla scoperta dei fiordi norvegesi. Non resta che salpare per un’avventura indimenticabile! E in caso, comunicatecelo.