Situato all’estremo nord-est del Canada, il Labrador è una regione dal fascino incontaminato e selvaggio. Questa vasta terra, ancora largamente esplorata, offre scenari naturali mozzafiato, una ricca fauna e un’esperienza di viaggio unica nel suo genere.

Dove si trova il Labrador

Il Labrador occupa la parte orientale della provincia canadese di Terranova e Labrador. Questa regione si estende dall’estremo nord-est del Canada fino al Golfo di San Lorenzo a sud. Il Labrador è bagnato dall’Oceano Atlantico a est, mentre a ovest confina con la provincia del Quebec.

Lingua e Cultura

In Labrador si parla principalmente l’inglese, ma non è raro sentire il francese e il nunatsiavut, una lingua inuit. La cultura è un mix unico di tradizioni britanniche, francesi e inuit, che si riflettono nelle usanze, nell’artigianato e nella cucina locali.

Trasporti

Considerando le vaste distanze e le condizioni delle strade, è consigliabile noleggiare un’auto per spostarsi nel Labrador. Tuttavia, in alcune aree, i trasporti pubblici come autobus e traghetti sono efficienti. Si ricorda che alcune parti della regione possono essere raggiunte solo via aerea o mare.

Clima

Il clima nel Labrador può essere piuttosto rigido, con inverni lunghi e freddi e estati brevi ma piacevolmente fresche. Le temperature medie in inverno possono scendere sotto i -20°C, mentre in estate possono raggiungere i 20°C. Una curiosità, il Labrador è alla stessa latitudine delle Isole Britanniche.

Miglior periodo per visitare

Il periodo migliore per visitare il Labrador dipende da ciò che si vuole fare. L’estate (da giugno ad agosto) è ideale per il trekking e l’osservazione della fauna. Se si desidera vedere l’aurora boreale, l’autunno (settembre e ottobre) è il momento migliore.

Collegamenti dall’Italia

Per raggiungere il Labrador dall’Italia, si deve prendere un volo per St. John’s, la capitale della provincia di Terranova e Labrador. Da qui, sono disponibili voli interni per varie località del Labrador.

Cosa visitare

Il Labrador offre numerose attrazioni naturalistiche, tra cui il Parco Nazionale Torngat Mountains, il lago Melville, e il fiume Churchill, famoso per le sue cascate spettacolari. Da non perdere una visita alla comunità inuit di Nain e alla città storica di Battle Harbour.

Musei del Labrador

Il Labrador ha vari musei che espongono la ricca storia e cultura della regione. Il Them Days Archive & Museum a Happy Valley-Goose Bay, per esempio, offre una preziosa raccolta di storie e foto storiche. Il Labrador Interpretation Centre a North West River presenta esibizioni sulla cultura Inuit e Metis.

Attività Sportive

Il Labrador offre opportunità per una serie di attività all’aperto. Trekking, pesca, kayak e osservazione della fauna selvatica sono molto popolari in estate. In inverno, si può fare sci di fondo, motoslitta e pesca sul ghiaccio.

Piatti tipici

La cucina del Labrador riflette la sua storia e geografia. Alcuni piatti tipici includono il “bakeapple” (un tipo di lamponi locali), la “flipper pie” (una torta fatta con carne di foca) e il “touton” (un pancake di pane fritto).