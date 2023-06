Benvenuti a Cherrapunji, un luogo dove la pioggia non è un evento, ma uno stile di vita. Un luogo dove le nuvole si disperdono sulla terra come pennellate su una tela. Se sei un viaggiatore che cerca un’esperienza unica, preparati per un incontro ravvicinato con il monsone indiano.

Dove si trova Cherrapunji

Cherrapunji è situata nello stato del Meghalaya, nel nord-est dell’India. Questa città si trova nel distretto dei Monti Khasi Orientali ed è famosa per essere una delle località più piovose del mondo.

Lingua parlata a Cherrapunji

La lingua principale parlata a Cherrapunji è il Khasi, ma l’inglese e l’hindi sono anche comunemente utilizzati, grazie al turismo e alla diversità culturale della regione.

Geografia di Cherrapunj

Cherrapunji è situata su un altipiano nel sud del Meghalaya, a un’altitudine di oltre 1.400 metri. È circondata da valli lussureggianti, fiumi e cascate mozzafiato.

Muoversi a Cherrapunji

Non ci sono mezzi di trasporto pubblico a Cherrapunji. Perciò, la soluzione migliore per spostarsi è noleggiare un’auto con autista o un taxi. Ricorda che durante la stagione del monsone le strade possono diventare scivolose e pericolose.

Il clima di Cherrapunji

Cherrapunji detiene il record mondiale per la maggior quantità di pioggia caduta in un anno. Durante la stagione del monsone, tra giugno e settembre, è comune che piova quasi ogni giorno, a volte in modo molto intenso.

Il periodo migliore per visitare Cherrapunji

Nonostante la pioggia, la stagione del monsone (giugno-settembre) può essere un periodo affascinante per visitare Cherrapunji, grazie alla bellezza verde lussureggiante e alle cascate in piena.

Come raggiungere Cherrapunji dall’Italia

Il modo più diretto per raggiungere Cherrapunji dall’Italia è volare fino a Guwahati, la città più vicina con un aeroporto internazionale. Da lì, è possibile raggiungere Cherrapunji in auto o in taxi.

Cosa visitare a Cherrapunji

Cherrapunji offre una miriade di attrazioni naturali, tra cui le cascate Nohkalikai e Dainthlen, il parco eco-avventura Mawkdok Dympep Valley, e i ponti radice viventi, una meraviglia naturale creata dalle radici degli alberi di gomma indiana.

Attività sportive a Cherrapunji

Le escursioni sono molto popolari a Cherrapunji, con molti sentieri che conducono a siti mozzafiato. L’arrampicata e il trekking attraverso le valli e le colline sono altre attività entusiasmanti da fare.

Piatti tipici a Cherrapunji

La cucina di Cherrapunji è una fusione di sapori tradizionali e influenze esterne. Potrai assaggiare piatti come Jadoh, un riso speziato cotto con carne, e Pukhlein, un dolce a base di riso.

Record

Con 11.462 mm all’anno (media 1951-1980) è spesso considerata la città più piovosa in assoluto, sebbene in effetti Mawsynram e Lloró siano più piovose. Mantiene comunque due primati mondiali per la massima piovosità in un anno con 22.987 mm (agosto 1860-luglio 1861) e per la piovosità massima in un singolo mese con 9.300 mm (luglio 1861).