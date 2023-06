Con l’arrivo dell’estate, gli italiani si preparano a partire per le loro vacanze. Un recente sondaggio di eDreams ha rivelato che la maggior parte degli italiani preferisce viaggiare nei mesi di giugno e luglio piuttosto che ad agosto. Ma quali sono le destinazioni più popolari per l’estate 2023?

Le tendenze di viaggio degli italiani per l’estate 2023

Periodo e durata del viaggio

Per l’estate 2023, il 56% degli italiani ha prenotato voli continentali, il 37% ha scelto destinazioni nazionali e solo il 7% ha optato per rotte intercontinentali. In termini di tempistiche, il 46% degli italiani ha deciso di partire a giugno, il 27% a luglio e solo il 20% rimane fedele al mese di agosto. Per quanto riguarda la durata del soggiorno, il 29% dei viaggiatori ha scelto le classiche due settimane (7-13 giorni), il 32% ha prenotato per 3 o 4 giorni e il 15% per una settimana circa, da 5 a 6 giorni.

Le destinazioni più popolari

Le destinazioni più gettonate per l’estate 2023 sono principalmente in Europa, con Catania, Barcellona e Palermo che guidano la classifica. Tra le destinazioni in crescita rispetto all’estate 2022, spiccano Valencia (+55%), Malaga (+44%) e Alicante (+40%). Anche le città dell’Europa orientale come Vienna e Praga stanno guadagnando popolarità, con un aumento delle prenotazioni rispettivamente del 38% e del 37%.

Le destinazioni intercontinentali e le città italiane preferite dagli stranieri

Le destinazioni intercontinentali più popolari

Nonostante la maggior parte degli italiani preferisca viaggiare all’interno del continente, alcune destinazioni intercontinentali stanno guadagnando terreno. Tra queste, spiccano città del Medio Oriente e dell’Estremo Oriente, con Bangkok a rappresentare la destinazione a lungo raggio più popolare. Le destinazioni intercontinentali in crescita per l’estate 2023 includono Sharm El-Sheikh (+53%), Il Cairo (+39%), Amman (+32%), Tel Aviv (+30%) e Bangkok (+26%).

Le città italiane preferite dagli stranieri

Per quanto riguarda le città italiane più amate dagli stranieri per l’estate 2023, Roma, Milano e Venezia occupano i primi posti della classifica. Seguono Napoli, Palermo, Catania, Bologna, Pisa, Bari e Firenze.

Conclusione

In conclusione, l’estate 2023 vede gli italiani preferire i mesi di giugno e luglio per le loro vacanze. Le destinazioni più popolari sono principalmente europee, con un crescente interesse per le città dell’Europa orientale e alcune destinazioni intercontinentali. Le città italiane, d’altro canto, continuano a essere molto amate dagli stranieri, con Roma, Milano e Venezia in testa alla classifica.