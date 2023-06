Esplorando la Corsica: un viaggio tra natura selvaggia e storia

Introduzione

La Corsica, quarta isola più grande del Mediterraneo, è un luogo di straordinaria bellezza, dove la natura selvaggia e aspra si fonde con un ricco patrimonio storico. Con circa 1000 km di costa, l’isola offre oltre 200 spiagge di sabbia fine bagnate da acque cristalline, pittoreschi villaggi di pescatori, città storiche come Ajaccio e una miriade di sentieri escursionistici che attraversano riserve naturali protette. Nonostante l’appartenenza alla Francia, la Corsica conserva una forte identità culturale, espressa nel carattere, nel dialetto, nella cucina e nei costumi della sua gente.

La varietà dei paesaggi corsi

La Corsica è caratterizzata da un’incredibile varietà di ambienti: in pochi chilometri si passa da fitte foreste a cime montuose, da spiagge incantevoli a vallate verdi e città costiere. Questa diversità di paesaggi offre una vasta gamma di esperienze per i visitatori, che possono dedicarsi all’escursionismo nel Deserto delle Agriate e sulle Calanches de Piana, esplorare canyon, prendere il sole, fare un giro in barca, gustare prelibatezze locali e visitare i numerosi siti storici dell’isola.

Arrivare in Corsica dall’Italia

Nonostante la Corsica disponga di tre aeroporti sul suo territorio (Bastia, Ajaccio e Figari), raggiungere l’isola in aereo dall’Italia può non essere la soluzione più conveniente, a causa della mancanza di voli diretti e delle tariffe elevate. Un’alternativa più pratica è il traghetto: da diversi porti della costa tirrenica italiana è possibile imbarcarsi per un viaggio che dura dalle 4 alle 6 ore. Tra i porti di partenza ci sono Genova e Savona in Liguria, Livorno e Piombino in Toscana, Portoferraio sull’isola d’Elba e Santa Teresa di Gallura, Porto Torres e Golfo Aranci in Sardegna.

Le spiagge più belle della Corsica

Le spiagge della Corsica sono tra le più belle d’Europa e rappresentano una delle principali attrazioni turistiche dell’isola. Le coste offrono una straordinaria varietà di spiagge, da baie nascoste a lidi sabbiosi e calette di ciottoli, accessibili solo a piedi o via mare. Inoltre, grazie alla sua posizione, l’isola è esposta a forti venti e offre condizioni ideali per una vasta gamma di sport acquatici, come surf, windsurf, wakeboard, kitesurf e flysurf.

Le mete imperdibili della Corsica

La Corsica offre una serie di destinazioni imperdibili, che spaziano da città storiche a borghi pittoreschi, da riserve naturali a spiagge incantevoli.

Borghi e villaggi in Corsica

Tra le mete da non perdere ci sono la città costiera di Calvi, nota per la sua affascinante architettura romana, e l’isola di L’Ile-Rousse, con il suo mercato coperto circondato da platani. Nell’entroterra, tra colline e montagne, si trovano numerosi piccoli paesini arroccati in scenari panoramici, come quelli nella zona collinare delle Balagne nel nord dell’isola. Altri borghi da visitare sono Ota, Nonza, Porto, Sartene, Ghiosi, Piana, Evia, Tollare, Centuri e Corte. Infine, Saint Florent è il secondo porto turistico più grande della Corsica dopo Ajaccio e un elegante punto d’incontro per una passeggiata nel suo porto pittoresco e nella cittadella.

Aree naturali della Corsica

La Corsica offre ampi spazi naturali e riserve protette, come la riserva naturale di Scandola sulla costa del Golfo di Porto, le Gole della Restonica e Tavignano nella regione di Corte e il Grande Randonneé 20, un percorso escursionistico lungo 170 km che attraversa l’isola da Nord-Ovest a Sud-Est.

Isole della Corsica

Tra le mete da non perdere ci sono anche l’arcipelago di Lavezzi, situato tra la Corsica e la Sardegna, e le 4 Iles Sanguinaires, raggiungibili solo in barca da Ajaccio.

Le città storiche della Corsica

La Corsica vanta diverse città storiche, tra cui Bonifacio, Ajaccio, Porto-Vecchio e Bastia. Bonifacio è famosa per la sua cittadella e le case arroccate sulla cima di una scogliera bianca a picco sul mare. Ajaccio, città natale di Napoleone Bonaparte, è ricca di storia e offre numerose attrazioni, tra cui la casa natale di Napoleone, oggi un museo, e la vasta collezione d’arte del Musee Fesch. Porto-Vecchio è una raffinata città cinta da mura che racchiudono vicoli pieni di negozi, ristoranti vista mare e strade acciottolate. Infine, Bastia è la base di partenza perfetta per visitare l’isola, con un’atmosfera autentica e un labirintico centro storico.

In sintesi

La Corsica è un’isola di straordinaria bellezza, dove la natura selvaggia e aspra si fonde con un ricco patrimonio storico. Con la sua incredibile varietà di paesaggi, le sue spiagge incantevoli, le sue città storiche e i suoi pittoreschi borghi, offre una vasta gamma di esperienze per i visitatori. Che siate amanti del trekking, della storia, della gastronomia o semplicemente del relax in spiaggia, la Corsica saprà conquistarvi con la sua unicità e il suo fascino indomito.