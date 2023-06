La Rinascita della Via dell’Amore nelle Cinque Terre

Dopo un lungo periodo di chiusura durato 11 anni, il famoso sentiero delle Cinque Terre, noto come la Via dell’Amore, è finalmente pronto a riaprire le sue porte ai visitatori. Questo percorso, che offre una vista mozzafiato sul mare, collega i pittoreschi borghi di Manarola e Riomaggiore. La riapertura è prevista per il primo luglio, inizialmente solo per un tratto del sentiero.

Storia e Caratteristiche della Via dell’Amore

Origini e Significato del Sentiero

La Via dell’Amore, conosciuta ufficialmente come 592-1 (SVA2), è un tratto del più ampio Sentiero Azzurro, che collega i cinque borghi delle Cinque Terre, da Monterosso a Manarola. Questo sentiero fu scavato negli anni ’20 durante la costruzione della ferrovia. Il tratto che collega Riomaggiore a Manarola, divenne rapidamente popolare tra i locali che si incontravano con i loro amanti a metà strada tra i due paesi, regalando al sentiero il suo romantico nome.

Il Percorso e l’Itinerario

Il punto di partenza della Via dell’Amore si trova a Riomaggiore, vicino alla stazione ferroviaria. Una rampa accessibile a Manarola permette di godere di una parte del sentiero. Passeggiando lungo il sentiero, ci si trova immersi in una scogliera affacciata sul mare, circondati dalla macchia mediterranea. Il sentiero è profumato dai pini di Aleppo, dal lentisco e dall’euforbia, e dai vigneti che si trovano verso la fine del percorso, vicino a Manarola. In un punto del sentiero, è possibile scendere a mare e fare il bagno, seguendo una scalinata scavata nella roccia. La Via dell’Amore misura solo 900 metri, rendendola un percorso facile e quasi interamente pianeggiante.

La Via dell’Amore nel 2023

La Riapertura del Sentiero

Dopo un incidente nel 2012 causato dal cedimento di una parete rocciosa, la Via dell’Amore fu chiusa al pubblico. I lavori di messa in sicurezza del primo tratto del sentiero, lungo 170 metri e con ingresso da Riomaggiore, iniziarono nel 2021. Ora, questo tratto è pronto per la riapertura, con l’accesso dal piazzale sopra la stazione ferroviaria di Riomaggiore. La Via dell’Amore sarà aperta dal 1 luglio, su prenotazione, per gruppi di 30 visitatori alla volta. L’apertura dell’intero percorso è prevista per l’estate del 2024.

Biglietto di Ingresso

Per accedere alla Via dell’Amore sarà necessario acquistare un biglietto, al costo di 5 euro per ingresso. La prenotazione sarà obbligatoria per gruppi di 30 visitatori alla volta. La gestione del sentiero è stata affidata a Costa Edutainment.

Conclusione

In conclusione, la Via dell’Amore, uno dei sentieri più amati delle Cinque Terre, è pronta a riaprire dopo 11 anni di chiusura. Nonostante l’apertura completa sia prevista per l’estate del 2024, dal primo luglio sarà possibile percorrere un tratto di 170 metri, su prenotazione. Un’occasione imperdibile per godere di panorami mozzafiato e immergersi nella bellezza della natura ligure.