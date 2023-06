La meraviglia nascosta di Roma: l’Arco dei Banchi

La città eterna, Roma, è un tesoro inesauribile di segreti e meraviglie. Ogni angolo della città può rivelare qualcosa di inaspettato, di sorprendente, di stupefacente. Un esempio perfetto di questo è l’Arco dei Banchi, un piccolo sottopassaggio che collega via del Banco di Santo Spirito con via Paola, a pochi passi da Castel Sant’Angelo e dal Lungotevere.

La storia dell’Arco dei Banchi

Un cielo stellato sotto un arco

Entrando nel sottopassaggio dell’Arco dei Banchi, si può alzare lo sguardo e scoprire un soffitto affrescato che raffigura un cielo stellato. Questo luogo ospita anche un bel dipinto della Vergine Maria, che sostituisce un’antica scultura in legno della Madonna rimossa nel XIX secolo. Fino al XVII secolo, l’unica fonte di illuminazione del passaggio era posta sopra l’immagine della Madonna, simbolicamente contro ogni oscurità.

La pietra dell’inondazione del Tevere

All’ingresso dell’arco, si trova una pietra con un’incisione che ricorda l’inondazione del Tevere nel novembre del 1277. Questa pietra, la più antica testimonianza di una piena del fiume a Roma, è posta all’altezza raggiunta dal livello dell’acqua, indicato da una linea che divide l’epigrafe in due.

Il nome e l’importanza dell’Arco dei Banchi

Il centro della vita finanziaria romana

L’Arco dei Banchi deve il suo nome alle bancarelle di mercanti, banchieri, notai e commercianti che svolgevano le loro attività intorno a San Pietro nel XV secolo, quando questa zona era il fulcro della vita finanziaria romana. Via del Banco di Santo Spirito era anche detta “Canale di Ponte”, un riferimento sia ai pellegrini “incanalati” in questa strada per raggiungere il Ponte Sant’Angelo e San Pietro, sia alla piena del Tevere che trasformava la via in un canale d’acqua.

Residenza di personalità eminenti

Questa zona strategica era abitata e frequentata da personalità eminenti dell’epoca. Michelangelo Buonarroti, ad esempio, abitò in via del Banco di Santo Spirito dal 1544 al 1546. Un altro residente illustre fu Agostino Chigi, detto il Magnifico, considerato l’uomo più ricco d’Europa all’epoca. Chigi svolgeva un’importante attività finanziaria sotto l’arco, gestendo grandi flussi di denaro, erogando prestiti e regolando i conti.

Attrazioni nelle vicinanze dell’Arco dei Banchi

Ponte Sant’Angelo e le sponde del Tevere

A pochi passi dall’Arco dei Banchi si trova Ponte Sant’Angelo, uno dei ponti più suggestivi di Roma, ai piedi del monumentale Castel Sant’Angelo. Dal ponte, si possono scendere gli scalini verso le sponde del Tevere e godersi una passeggiata in una giornata di sole, osservando la città e il suo centro storico da una prospettiva diversa.

La Basilica di San Pietro

Dall’Arco dei Banchi, si può raggiungere un altro punto iconico della capitale: la Basilica di San Pietro. Oltre a rappresentare una tappa imprescindibile di ogni visita a Roma, la basilica offre un’esperienza unica: una vista panoramica dalla sua cupola che spazia dai tetti di Roma, al Tevere, dai giardini vaticani a Castel Sant’Angelo.

Conclusione

In sintesi, l’Arco dei Banchi è un tesoro nascosto di Roma, ricco di storia e di bellezza. Questo piccolo sottopassaggio, con il suo cielo stellato affrescato e la sua pietra che ricorda l’inondazione del Tevere, è un luogo che merita di essere scoperto. E le attrazioni nelle vicinanze, come Ponte Sant’Angelo e la Basilica di San Pietro, rendono questa zona di Roma ancora più affascinante.