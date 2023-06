La Liguria, con le sue calette nascoste, spiagge sabbiose e litorali adatti ai bambini, è una regione che offre una varietà di paesaggi costieri. La costa ligure si estende per 300 chilometri, da Ameglia a Ventimiglia, e si divide in due parti: la Riviera di Ponente, da Ventimiglia a Genova, e la Riviera di Levante, che arriva fino al golfo di La Spezia. Tra le mete imperdibili per l’estate ci sono il Golfo dei Poeti, le Cinque Terre, il golfo Paradiso, il Golfo del Tigullio, la Riviera delle Palme e la Riviera dei Fiori.

Le spiagge più belle della Liguria

Spiagge libere e con sabbia

La Liguria offre una vasta scelta di spiagge libere e con sabbia. Tra le più belle ci sono Punta Secco a Palmaria, la Baia dei Saraceni a Varigotti, la Spiaggia del Nacchè e la Spiaggia del Persico a Campiglia, la Spiaggia di Punta Crena a Varigotti, la Spiaggia di Cavi di Lavagna a Cavi, la Spiaggia di Punta Corvo a Tellaro, la Spiaggia delle Calandre a Ventimiglia e San Terenzo a Lerici.

La costa Ligure

La costa Ligure è caratterizzata da piccole calette, spiagge dorate e scogliere imperdibili che si snodano lungo una lingua di terra sospesa tra mare e montagna. La costa alterna tratti sabbiosi, scogliere a picco e spiagge nascoste. La costa è sabbiosa a Ponente e frastagliata a Levante e offre tante possibilità per andare al mare, anche su spiagge solitarie e selvagge.

Mare in Liguria: dove andare

Riviera di Ponente

La costa della Liguria che va da Genova a Ventimiglia (al confine con la Francia) è conosciuta come la Riviera Ligure o Riviera di Ponente. In questo tratto della costa ligure le spiagge sono ampie e sabbiose. Partendo dal confine francese incontrerete l’imponente falesia dei Balzi Rossi ed una serie di spiaggette, spesso di ghiaia, fino a Ventimiglia. Se cercate spiagge ampie vi segnaliamo Vallecrosia, Bordighera e l’insenatura di Ospedaletti. A Sanremo potrete trovare ogni tipo di spiaggia: Arma di Taggia è ideale per le famiglie; San Lorenzo al Mare è un porticciolo caratteristico che merita una visita. A Diano Marina e a San Bartolomeo al Mare ci sono due ampie e dorate spiagge sabbiose.

Riviera di Levante

La riviera di Levante si estende per oltre 130 km ed è formata da incredibili scogliere che in alcuni tratti lasciano spazio ad aree pianeggianti. Il tratto di costa parte dalla provincia di La Spezia e si estende fino all’area orientale di Genova. Fanno parte della costa di Levante il Golfo Paradiso, quello del Tigullio, le Cinque terre e il golfo dei Poeti. Tra le spiagge più belle vi suggeriamo quella baia di San Fruttuoso che si trova tra Portofino e Camogli ed incastonata tra i monti liguri. A 15 metri sotto il mare c’è la statua del Cristo degli Abissi. La Baia del Silenzio e quella delle Favole sono separate da un sottile lembo di terra, meritano una visita per le spiagge e l’acqua turchese. Tra Rapallo e Portofino raggiungete la scenica spiaggia di Paraggi, affacciata sul piccolo borgo di pescatori di Santa Margherita Ligure.

In conclusione, la Liguria offre una vasta scelta di spiagge, da quelle sabbiose a quelle rocciose, da quelle affollate a quelle più appartate. Che siate amanti del relax o dell’avventura, troverete sicuramente la spiaggia che fa per voi. Ricordatevi di consultare la mappa delle spiagge della Regione sul sito ufficiale Liguria Turismo per organizzare al meglio la vostra vacanza.