La Cava di Bauxite di Otranto: un gioiello nascosto nel Salento

Immaginate un paesaggio che sembra uscito da un quadro, con una straordinaria combinazione di colori che evoca le meraviglie dei grandi Parchi Nazionali Americani. Eppure, non siamo in America, ma nel cuore del Salento, in Puglia. Qui, nascosto tra le rocce di un rosso intenso, si trova un laghetto di un verde smeraldo mozzafiato: stiamo parlando della Cava di Bauxite di Otranto. In questo articolo, vi racconteremo perché questo luogo merita assolutamente una visita.

La Cava di Bauxite: un tesoro nascosto

La Cava di Bauxite di Otranto, situata nei pressi del Faro di Punta Palascia e del Monte Sant’Angelo, è uno dei luoghi più affascinanti del Salento. Questo sito, un tempo utilizzato per l’estrazione della bauxite, ha cessato la sua attività a metà degli anni ’70.

Storia della Cava di Bauxite

L’estrazione della bauxite in questa cava iniziò nel 1940 e si concluse nel 1976, anno in cui il sito fu definitivamente abbandonato. A seguito di questo abbandono, le infiltrazioni d’acqua in una delle falde del terreno carsico hanno trasformato il cratere della cava in un meraviglioso laghetto di colore verde smeraldo. Il colore cangiante dell’acqua è dovuto alla presenza di residui di bauxite nella cava.

Il paesaggio circostante

Il territorio circostante, caratterizzato da un rosso intenso a causa della presenza del minerale, crea un affascinante contrasto di colori con il verde del lago e con la vegetazione circostante. Nonostante la tentazione di immergersi in queste acque cristalline, è importante ricordare che il lago non è balneabile. Il consiglio è di raggiungere la cava poco prima del tramonto, quando il gioco di luci rende il paesaggio ancora più suggestivo.

Come raggiungere la Cava di Bauxite

La Cava di Bauxite si trova a circa 1,5 km dal centro di Otranto. Per raggiungerla, dal porto di Otranto bisogna seguire la SP 369 fino a un’uscita sulla sinistra, subito dopo le indicazioni per Santa Cesarea Terme. Da qui, una strada sterrata conduce direttamente alla cava.

A piedi o in auto?

Se preferite, è possibile raggiungere la cava anche a piedi partendo dal porto di Otranto. Il percorso è lungo circa 1,5 km e offre l’opportunità di godere del bellissimo paesaggio salentino.

Le foto più suggestive

La Cava di Bauxite di Otranto offre spunti fotografici unici, grazie alla sua straordinaria combinazione di colori e alla sua atmosfera incantata. Ecco alcune delle immagini più belle che potrete scattare durante la vostra visita.

La mappa per raggiungere la Cava di Bauxite

Per facilitare il vostro viaggio, ecco una mappa che indica la posizione esatta della Cava di Bauxite di Otranto.

In conclusione, la Cava di Bauxite di Otranto è un luogo di rara bellezza, un vero e proprio gioiello nascosto nel cuore del Salento. Con la sua straordinaria combinazione di colori e la sua atmosfera incantata, rappresenta una meta imperdibile per chiunque visiti questa splendida regione.