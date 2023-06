Con l’arrivo dell’estate, si avvicina uno degli eventi più attesi dell’anno: la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia. Il 24 giugno 2023, più di 1000 eventi animeranno oltre 220 borghi in tutta Italia, in una celebrazione dell’amore e del romanticismo.

La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia

La Notte Romantica è un evento che si svolge ogni anno il sabato successivo al solstizio d’estate. Questa manifestazione coinvolge i piccoli paesini di tutta Italia, che per l’occasione si illuminano a lume di candela e offrono un ricco programma di iniziative ed eventi. Tra mostre, musica, spettacoli, teatro, danza, cinema e concorsi vari, l’amore e il romanticismo vengono celebrati nelle piazze, nei palazzi e nelle vie dei borghi.

Un elemento di spicco della Notte Romantica è il FashMob Unplagged, un invito rivolto a tutti coloro che suonano uno strumento a esibirsi per le stradine dei borghi. Dopo il successo dello scorso anno, anche nel 2023 questa iniziativa promette di regalare momenti di pura magia.

I borghi aderenti all’evento

La Notte Romantica coinvolge borghi in tutta Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Tra i borghi aderenti all’evento troviamo, per esempio, Candelo in Piemonte, Apricale in Liguria, Bienno in Lombardia, Egna in Trentino Alto Adige, Arquà Petrarca in Veneto, Cervignano del Friuli in Friuli Venezia Giulia, Bagno di Romagna in Emilia Romagna, Barberino Tavernelle in Toscana, Arcevia nelle Marche, Allerona in Umbria, Acquapendente nel Lazio, Abbateggio in Abruzzo e Molise, Castellabate in Campania, Alberona in Puglia, Castelmezzano in Basilicata, Aieta in Calabria, Buccheri in Sicilia e Atzara in Sardegna.

Per conoscere l’elenco completo dei borghi aderenti e il programma dettagliato degli eventi, è possibile visitare il sito ufficiale della Notte Romantica.

Conclusione

In conclusione, la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia è un evento unico nel suo genere, che offre l’opportunità di scoprire e apprezzare i piccoli paesini italiani in un’atmosfera magica e romantica. Con più di 1000 eventi in oltre 220 borghi, il 24 giugno 2023 promette di essere una notte indimenticabile.