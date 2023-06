La singolare tradizione della “Patente da Matto” a Gubbio

Se avete avuto l’opportunità di visitare Gubbio, nel cuore dell’Umbria, avrete sicuramente notato un luogo particolare nel centro storico, famoso per una tradizione unica e curiosa. Questa affascinante città, situata nella provincia di Perugia, è spesso chiamata la “Città dei Matti”. Ma da dove deriva questa insolita denominazione?

La Fontana del Bargello: il cuore della tradizione

Il nome “Città dei Matti” ha origine dalla Fontana del Bargello, situata di fronte all’omonimo palazzo nel centro di Gubbio. Questa fontana, risalente al XVI secolo, è anche conosciuta come la Fontana dei Matti. Nonostante la sua antica origine, è diventata famosa per una pratica molto particolare che attira visitatori da ogni angolo del globo.

La Patente da Matto: una tradizione unica

Secondo la tradizione locale, è proprio attorno a questa fontana che si può ottenere la cosiddetta “Patente da Matto”. Questa pratica, molto seria per gli abitanti di Gubbio, è regolata da specifiche regole e requisiti. Il rito ha le sue radici in un documento datato 1880.

Il rito per ottenere la Patente da Matto

Per ottenere la Patente da Matto, è necessario compiere tre giri intorno alla Fontana del Bargello. Questa usanza risale al 1880 ed è legata alle “birate”, ovvero i rapidi giri attorno al pennone principale di Piazza Grande durante la storica festa dei Ceri. Tuttavia, c’è un dettaglio importante: i tre giri devono essere compiuti alla presenza di un vero e proprio cittadino di Gubbio.

La Patente da Matto: un riconoscimento ufficiale

La Patente da Matto non è solo una tradizione, ma un vero e proprio riconoscimento. Infatti, per ottenere la patente, è necessario che un cittadino di Gubbio la richieda per voi, versando un contributo all’associazione Maggio Eugubino. Solo dopo aver superato la “prova” dei tre giri, vi verrà consegnata una pergamena che attesta l’ottenimento della licenza di… matto.

Un mistero geologico legato alla “pazzia” di Gubbio

Una curiosità legata alla città dei matti riguarda alcune particolari formazioni rocciose che circondano Gubbio. Alcuni studi geologici hanno rilevato che l’area è stata a lungo contaminata da iridio, una sostanza chimica altamente tossica. Questo potrebbe spiegare la “pazzia” che caratterizza la città di Gubbio.

Visitare Gubbio: una città unica

Gubbio è una città ricca di storia e tradizioni, che offre ai visitatori un’esperienza unica. La possibilità di ottenere la Patente da Matto è solo una delle tante attrazioni che rendono questa città un luogo speciale da visitare.

In sintesi, la tradizione della Patente da Matto è un elemento distintivo di Gubbio, una città che sa stupire con le sue usanze uniche e la sua storia affascinante. Un luogo dove la “pazzia” è vista come un valore da celebrare e condividere con i visitatori.