Monteleone Rocca Doria è un piccolo comune italiano situato nella provincia di Sassari, in Sardegna. Questo pittoresco paese, uno dei meno popolati della regione, è incastonato nell’entroterra algherese, a 35 km da Alghero e 40 km da Sassari. Nonostante la sua piccola dimensione, Monteleone Rocca Doria ha molto da offrire ai visitatori.

Geografia

Monteleone Rocca Doria si trova su un piccolo promontorio roccioso che domina il lago Temo. La geografia circostante è caratterizzata da rilievi collinari e montuosi, punteggiati da formazioni rocciose e da una vegetazione tipicamente mediterranea.

Clima

Il clima di Monteleone Rocca Doria è tipicamente mediterraneo, con estati calde e secche e inverni miti. Le precipitazioni sono più frequenti in autunno e inverno, ma non sono rare anche in primavera.

Il Lago Temo, il tesoro sommerso

Il sito archeologico posto sul fondo del Lago Temo rappresenta una scoperta affascinante. Il Lago Temo è un invaso artificiale, creato ai piedi del Monte Aiuradu, situato nel territorio di Monteleone Rocca Doria. Il pittoresco borgo medievale sorge sulla cima di un promontorio roccioso, quasi completamente circondato dalle acque di questo lago. Non importa da quale angolazione lo si osservi, il paesaggio è sempre di una suggestione indescrivibile.

Come accade per tutti i laghi artificiali, al momento della loro creazione (in questo caso, tra il 1971 e il 1984), è necessario riempire un’area che in origine presentava un aspetto molto diverso e non prevedeva certo la presenza di un lago.

Dal 1984 il lago custodisce sotto le sue acque un prezioso tesoro archeologico: il villaggio medievale di Tudera, con le sue due chiese, il nuraghe “Tanca ‘e sa mura” e una struttura di epoca punica. Nel 2018, a seguito di una terribile siccità che prosciugò i laghi artificiali della Sardegna nord occidentale, si poterono vedere i resti del villaggio attualmente sepolto dalle acque. Ma la Sardegna non è solo mare, sono decine i siti archeologici di questa regione, tutti da scoprire e con una loro storia che spesso nasconde ad oggi misteri.

Periodo Migliore per Visitare

Il periodo migliore per visitare Monteleone Rocca Doria è la primavera, quando il clima è mite e la natura sboccia in tutta la sua bellezza. Tuttavia, anche l’autunno può essere un buon periodo per una visita, grazie ai colori spettacolari del paesaggio.

Come Raggiungere la Località

Monteleone Rocca Doria è facilmente raggiungibile in auto da Alghero e Sassari, seguendo la SS131. Non ci sono collegamenti diretti con i mezzi pubblici, quindi è consigliato avere un’auto a noleggio. La strada è di tipica di un paese di montagna, nonostante la sua altezza lo allochi in collina.

Cosa Visitare

Il paese è noto per il suo castello, Rocca Doria, da cui si gode di una splendida vista panoramica. Vale la pena visitare anche la Chiesa di San Martino, un edificio religioso di origine medievale.

Musei

Non ci sono musei a Monteleone Rocca Doria, ma la storia e la cultura del paese possono essere scoperte attraverso la visita del castello e della chiesa.

Attività Sportive

La posizione di Monteleone Rocca Doria offre molte opportunità per gli amanti dello sport all’aria aperta. Ci sono numerosi sentieri per il trekking e la mountain bike, e il lago Temo è ideale per il canottaggio.

Piatti Tipici

La cucina di Monteleone Rocca Doria riflette la tradizione culinaria sarda. Tra i piatti tipici ci sono il pane carasau, la pasta fresca come i malloreddus, e il pecorino sardo, un formaggio locale molto apprezzato.