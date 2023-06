Scopriamo i Borghi della Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana, un tratto di costa lungo 55 chilometri nel Golfo di Salerno, è un vero e proprio paradiso terrestre. I suoi borghi, incastonati tra i Monti Lattari e il Mar Tirreno, sembrano sfidare la forza di gravità, offrendo panorami mozzafiato e angoli di indimenticabile bellezza. Oltre ai più noti come Amalfi e Positano, ci sono piccole perle nascoste che meritano di essere scoperte.

Amalfi

Il cuore della Costiera

Amalfi, con le sue case color pastello, ville, limoneti e architetture straordinarie, è l’antica repubblica marinara che dà il nome alla Costiera. Perdersi tra i suoi vicoli e stradine, costellati di chiese, palazzi e monumenti, è il modo migliore per esplorarla. Imperdibili il Duomo di Amalfi e il pittoresco rione Vagliendola.

Atrani

Il borgo medievale

Atrani, meno conosciuto dei suoi vicini, è una piacevole sorpresa. È il borgo costiero che meglio ha conservato la struttura medievale originaria, con i suoi vicoletti, archi, cortili, piazzette e le tipiche “scalinatelle”. È interessante sapere che è il comune più piccolo d’Italia per superficie.

Cetara

Il borgo dei pescatori

Cetara è un affascinante borgo di pescatori che ha mantenuto intatta la sua vocazione. Situato ai piedi del monte Falerio, è circondato da vigneti e agrumeti e si estende fino al mare. È famoso in tutto il mondo per la colatura degli alici.

Conca dei Marini

Il gioiello bianco

Conca dei Marini è un piccolo gioiello fatto di casette bianche che scendono verso il mare. Caratteristico del borgo è l’antica torre saracena, Torre del Capo di Conca, che sorge sul promontorio di Capo di Conca. Immerso in un paesaggio bucolico di uliveti e limoneti, dista circa 4 km da Amalfi.

Furore

Il paese che non c’è

Furore, soprannominato “il paese che non c’è” per le sue case sparse sulla roccia che circonda la spiaggia, è un minuscolo borgo di pescatori. Si trova tra Amalfi e Agerola ed è un piccolo e stretto fiordo, nato dalla furia delle acque del mare e di un torrente.

Maiori

La spiaggia più lunga

Maiori, separata da Minori da un piccolo promontorio, sorge alla confluenza del torrente Reginna Major. Il suo territorio prevalentemente montuoso comprende parte dei monti Lattari. A Maiori troverete la spiaggia più lunga dell’intera Costa d’Amalfi, caratterizzata da sabbia nera.

Minori

La città del gusto

Minori, con le sue casette bianche disposte lungo i terrazzamenti, orti e limoneti, è sospesa tra Capo d’Orso e Conca dei Marini. Vale una visita per ammirare la Villa Romana marittima e per assaggiare la sua tradizione culinaria: è infatti conosciuta come la città del gusto.

Positano

La città a picco sul mare

Positano, con le sue stradine, scalinate e tetti maiolicati, è l’incantevole città a picco sul mare della Costiera Amalfitana. Il borgo è realizzato verticalmente su un costone dei Monti Lattari ed è caratterizzato da casette colorate e chiese addossate le une alle altre. Da non perdere il bellissimo sentiero di trekking vista mare: il Sentiero degli Dei.

Praiano

Il borgo dei marinai

Praiano sorge in una delle più belle insenature della Costiera Amalfitana, lungo la dorsale che dal Monte S. Angelo scende a tre Pizzi. È un tradizionale borgo di marinai caratterizzato da casette che scendono verso la costa, scalinatelle e tanti fiori.

Ravello

La terrazza sul mare

Ravello, fondata nel V secolo come luogo di rifugio dalle scorrerie dei barbari, sorge su una ripida rupe a 315 metri, offrendo un panorama eccezionale su Maiori, Minori e l’intero golfo di Salerno. Vale una visita per le sue incredibili ville, Villa Rufolo e Villa Cimbrone.

Scala

Il borgo più antico

Immerso nel verde dei Monti Lattari, Scala è sospeso a 450 metri sul livello del mare ed è il paese più antico della Costiera Amalfitana. La parte antica è un intricato labirinto di vicoli e scale su cui affacciano le abitazioni.

Tramonti

Il polmone verde

Tramonti è il polmone verde della Costiera Amalfitana. Sorge in un paesaggio unico al mondo, immerso nelle vallate dei Monti Lattari. È un insieme di 13 paesi disseminati tra i boschi. È il posto perfetto per chi ama il trekking e le passeggiate nella natura.

Vietri sul Mare

La prima perla della Costiera

Vietri sul Mare è un piccolo gioiello di case colorate, vicoli e botteghe. È conosciuta come la “prima perla della Costiera Amalfitana” per la sua posizione: è infatti il primo borgo del tratto di costa campana. Vietri sul mare è famosa per la lavorazione della ceramica.

Albori

La frazione di Vietri sul Mare

Protetto dal Monte Falerzio, Albori è la deliziosa frazione di Vietri sul Mare caratterizzata da casette colorate che guardano al mare, stradine e vicoli. Sospeso a 300 metri d’altezza, vale la pena visitarlo per respirare aria di altri tempi.

In conclusione, la Costiera Amalfitana è un tesoro di bellezze naturali e architettoniche, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, regalando ai visitatori un’esperienza indimenticabile.