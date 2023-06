Scopriamo le Gole dell’Alcantara: un gioiello naturale della Sicilia

Se siete alla ricerca di una destinazione unica e affascinante, che sembra quasi appartenere a un mondo diverso, la Sicilia offre un’esperienza indimenticabile: le Gole dell’Alcantara. Questo meraviglioso scenario naturale non è il frutto dell’azione costante del fiume, ma è stato modellato da colate di lava basaltica che, raffreddandosi rapidamente, hanno dato vita a queste forme straordinarie. Se non avete ancora avuto l’opportunità di visitare questo luogo, è il momento di rimediare. Ecco una guida per scoprire le Gole dell’Alcantara.

Le Gole dell’Alcantara: un paesaggio mozzafiato

La posizione e le caratteristiche delle Gole

Le Gole dell’Alcantara si trovano nella Valle dell’Alcantara, tra i comuni di Castiglione di Sicilia e Motta Camastra, dove termina la catena montuosa dei Peloritani, tra le province di Catania e Messina. Questo territorio, che si estende per 1928 ettari, presenta gole alte fino a 25 metri e larghe tra i due e i cinque metri. Il raffreddamento della lava nel fiume ha dato vita a rocce dalle forme insolite e affascinanti. Per proteggere questo straordinario paesaggio, negli anni ’60 è stato istituito il Parco Botanico e Geologico dell’Alcantara, che si estende nel Parco Fluviale dell’Alcantara. Il fiume Alcantara scorre tra le rocce laviche che caratterizzano questo suggestivo alveo.

La gola più famosa dell’Alcantara

Nel territorio di Motta Camastra, precisamente in località Fondaco Motta, si trova la gola più imponente e conosciuta dell’Alcantara, lunga oltre 6 km e facilmente percorribile per i primi 3 chilometri. All’inizio delle gole c’è una piccola spiaggia, accessibile solo all’inizio della bella stagione, prima che l’acqua diventi troppo alta.

Esplorare le Gole dell’Alcantara: percorsi e attività

Il Sentiero delle Gole e le escursioni più belle

Il Sentiero delle Gole costeggia la sponda sinistra del fiume e attraversa agrumeti e punti panoramici. Il trekking fluviale e il body rafting (solo nelle stagioni più calde) sono i modi più avventurosi per esplorare le Gole dell’Alcantara. Il sentiero offre interessanti scorci della valle dell’Alcantara, con numerose deviazioni che potete prendere dalla strada principale per personalizzare i percorsi, scegliendo differenti tratti da attraversare. Si parte dal Ponte di Mitogio costeggiando il fiume, da qui potete seguire il percorso che sale verso il monte Miramare o che costeggia le Gole di Larderia.

Prezzi e Orari

Per accedere alle Gole dell’Alcantara avete diverse opzioni: sia attraverso la scalinata comunale sia attraverso l’ingresso privato al Parco Botanico e Geologico. Se scegliete la scalinata comunale, dalla statale dovrete seguire l’ingresso alla scalinata che vi condurrà alle Gole di Larderia. L’ingresso privato al Parco Botanico vi permetterà di utilizzare l’ascensore (al costo di 8 euro) o di accedere a sentieri con vista sulle gole e al parco botanico con un costo variabile a seconda dell’escursione scelta.

Come raggiungere le Gole dell’Alcantara

Da Messina potrete percorrere la SS n.114 e deviare verso i Giardini Naxos in direzione Francavilla di Sicilia. Da lì troverete le indicazioni per le gole di Alcantara. Da Catania, invece, prendete l’autostrada in direzione Messina e uscite a Giardini Naxos. Proseguite verso Francavilla di Sicilia e troverete l’ingresso ai Giardini di Naxos. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19. Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale.

Conclusione

Le Gole dell’Alcantara rappresentano un vero e proprio tesoro naturale della Sicilia, un luogo in cui la forza della natura ha creato un paesaggio unico e affascinante. Che siate amanti del trekking, del body rafting o semplicemente desideriate ammirare un panorama mozzafiato, le Gole dell’Alcantara sapranno regalarvi un’esperienza indimenticabile.