Esplorando i Borghi Incantevoli dell’Abruzzo

Immergiamoci nel fascino dei borghi abruzzesi, nascosti tra le verdi montagne e i parchi, o affacciati sulla suggestiva Costa dei Trabocchi. Questo viaggio ci permetterà di scoprire l’autenticità di questa regione, lontano dai percorsi turistici più frequentati.

Un Viaggio nel Tempo tra Fortezze e Mura

Camminando tra le strette strade di questi borghi, ci ritroveremo a fare un salto nel passato, scoprendo luoghi e tradizioni antiche. In alcuni di questi borghi, potremo osservare il lavoro meticoloso dei pescatori che, come un tempo, lanciano le loro reti in mare dai trabocchi. Ecco una selezione dei borghi più affascinanti da visitare in Abruzzo.

Abbateggio (Pescara)

Abbateggio è un piccolo borgo caratterizzato da case in pietra, situato nel Parco Nazionale della Maiella. Le sue strette e ripide strade dividono le case costruite sulla roccia che domina la Valle del Fosso. Il borgo sorge sul sito di un antico castello e offre un panorama mozzafiato sulla natura circostante. Non perdete l’occasione di assaggiare il farro, protagonista di una festa locale in agosto.

Tagliacozzo (L’Aquila)

Tagliacozzo, situato non lontano dal confine con il Lazio, è un borgo storico circondato da mura antiche. Il cuore del borgo è Piazza Obelisco, un importante centro di ritrovo sin dai tempi antichi. Da non perdere il Palazzo Ducale, gioiello artistico del XIV secolo, e la polenta con salsicce e spuntature, servita nei tipici piatti di legno chiamati scifellette.

La Costa dei Trabocchi e i Suoi Borghi

La Costa dei Trabocchi è famosa per i suoi borghi pittoreschi, dove il tempo sembra essersi fermato. Qui, la vita scorre lentamente e il trabocco sulla spiaggia ci ricorda il paziente lavoro del pescatore che all’alba getta le reti in mare.

Rocca San Giovanni (Chieti)

Rocca San Giovanni è uno di questi borghi, ricco di edifici ottocenteschi come Palazzo Colizzi, circondati da ampi giardini interni e balconi in ferro battuto. Visitatelo al tramonto per godere della tranquillità e della pace del mare.

Bugnara (L’Aquila)

Camminando per le strade di Bugnara, potrete rivivere l’atmosfera medievale attraverso i suoi elementi architettonici. Non mancate di visitare il Palazzo Ducale, noto come Rocca dello Scorpione, e di assaggiare le “pizzelle”, dolci tipici sia semplici che farciti.

La Bellezza dei Borghi di Montagna

L’Abruzzo è anche terra di montagne e i suoi borghi di montagna sono altrettanto affascinanti. Tra questi, spiccano Castelli, noto per la produzione di maioliche dipinte, e Città Sant’Angelo, un borgo dove il tempo sembra essersi fermato, sospeso tra le montagne e il mare.

Castelli (Teramo)

Castelli è il punto di partenza ideale per le scalate al Gran Sasso. Il paese si sviluppa attorno alla piazza centrale, dove si affacciano il Comune e la Parrocchiale di San Giovanni Battista. Da qui, tra vicoletti e stradine tortuose, può iniziare il tour alla scoperta di questo luogo immerso nella natura. Non perdete l’occasione di assaggiare i maltagliati con le voliche, le fregnacce, la virtù e le mazzarelle.

Città Sant’Angelo (Pescara)

A soli 18 chilometri da Pescara, potrete visitare Città Sant’Angelo, un borgo di rara bellezza. La Collegiata, i palazzi gentilizi, le storiche porte d’ingresso alla città e le chiese, conferiscono al centro storico un’atmosfera unica. Prima di andare via, assaggiate “la mugnaia”, un filo unico di pasta lavorato a mano e condito con sugo di carne.

Conclusione

In conclusione, l’Abruzzo offre una varietà di borghi affascinanti, ognuno con la sua unicità e bellezza. Che si tratti di borghi di montagna o di borghi costieri, ciascuno di essi racconta una storia e conserva tradizioni antiche. Un viaggio tra questi borghi è un’esperienza indimenticabile che permette di scoprire l’autenticità e la ricchezza di questa regione.