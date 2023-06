Introduzione

Se siete alla ricerca di un luogo che unisce la bellezza delle spiagge caraibiche con la ricchezza della storia e dell’archeologia, Naxos, l’isola greca, è la destinazione perfetta per voi. Con le sue chiese ortodosse arroccate sulle rocce brulle, i monasteri, le statue greche e i siti archeologici, Naxos offre un’esperienza unica. Inoltre, è famosa per il marmo che veniva estratto per la scultura e che raggiungeva via mare le altre isole della Grecia.

Naxos: un’isola di bellezze naturali e storiche

Naxos è la più grande isola delle Cicladi, situata nel Mar Egeo. La città più grande e capitale di Naxos è Chora, con circa 12.000 abitanti. L’isola ospita anche numerosi villaggi tra cui Filoti, Apiranthos, Tragea, Koronos, Sangri e Apollonas.

Le spiagge di Naxos

Le spiagge di Naxos sono famose per la loro bellezza. La spiaggia di Grotta a Naxos Chora è una delle prime spiagge che vedrete, situata proprio sotto la Portara, l’enorme arco di un tempio mai costruito. La costa occidentale dell’isola offre una densità di spiagge caraibiche, mentre a nord e a sud-est si trovano spiagge deserte ma altrettanto belle.

Le attrazioni di Naxos

Una delle prime cose che vedrete arrivando sull’isola di Naxos è la Portara, una porta gigante che domina l’isolotto collegato da un camminatoio al resto dell’isola. Questa porta era un tempo l’ingresso di quello che doveva essere il tempio più grande del mondo, ma che non fu mai terminato. Naxos è anche famosa per i suoi siti archeologici, tra cui il tempio di Dioniso e quello di Demetra.

Esplorare Naxos: dai villaggi alle spiagge

Naxos è un’isola montuosa con la cima più alta che supera i 1000 metri. L’entroterra dell’isola offre numerosi villaggi affascinanti e fermi nel tempo da visitare.

I villaggi di Naxos

Alcuni dei villaggi più belli da visitare a Naxos sono Filoti, Tragea, Koronos, Sangri e Apollonas. Apiranthos, a 25 km da Chora, è uno dei preferiti, abitato da pastori e contadini che producono un ottimo vino che potrete assaggiare nelle taverne locali.

Come arrivare a Naxos

La maggior parte dei turisti arriva a Naxos in traghetto. Il porto di Naxos è collegato alle altre isole delle Cicladi con numerose navi giornaliere. Da Mykonos e Santorini si impiegano dalle 2 ore ai 40 minuti per raggiungere Naxos, a seconda del tipo di imbarcazione che si sceglie. È anche possibile arrivare a Naxos da Atene, con voli solitamente più economici di quelli per Santorini e Mykonos.

Conclusione

In conclusione, Naxos è un’isola che offre un mix unico di bellezze naturali e storiche. Con le sue spiagge caraibiche, i siti archeologici, i villaggi affascinanti e la ricca storia, Naxos è una destinazione che vale la pena di esplorare.