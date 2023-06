Documenti necessari per un viaggio in Giordania nel 2023

Se stai pianificando un’avventura in Giordania, è fondamentale essere a conoscenza dei documenti richiesti per l’ingresso nel paese. Questo articolo ti fornirà tutte le informazioni necessarie.

Modifiche recenti per viaggiare in Giordania

La Giordania ha recentemente apportato alcune modifiche alle sue normative per l’ingresso nel paese. In particolare, non è più necessario mostrare un QR code al momento del check-in in aeroporto, né registrarsi con i propri dati sul sito governativo prima della partenza.

Requisiti di base per l’ingresso in Giordania

Per poter viaggiare in Giordania, è necessario avere un passaporto con una validità residua di almeno sei mesi. Inoltre, è richiesto un visto turistico, che può essere ottenuto online attraverso il sito ufficiale del Ministero dell’Interno giordano o tramite l’applicazione MOI.

Esenzioni dal pagamento del visto

I titolari del “Jordan Pass”, che offre l’accesso gratuito a oltre 40 siti turistici, sono esenti dal pagamento del visto. Lo stesso vale per i visitatori che entrano in Giordania da Aqaba e che soggiornano nel paese per almeno tre notti.

Procedura per ottenere il visto turistico per la Giordania

Esistono diverse modalità per richiedere il visto turistico per la Giordania.

Richiesta online del visto

È possibile richiedere il visto online attraverso il sito ufficiale del Ministero dell’Interno giordano o tramite l’applicazione MOI. Dopo aver pagato l’importo dovuto online, riceverai una conferma dell’emissione del visto, che dovrai stampare e portare con te.

Richiesta del visto all’arrivo

Il visto può essere ottenuto direttamente all’aeroporto di arrivo in Giordania, pagando in valuta locale. È possibile ottenere il visto anche presso le frontiere terrestri, ad eccezione di quella all’arrivo del traghetto dall’Egitto.

Costo del visto

Il costo del visto per un ingresso singolo è di 40 dinari giordani (JOD). I titolari del “Jordan Pass” che soggiornano in Giordania per almeno tre notti sono esenti dal pagamento del visto. Il “Jordan Pass”, che non è un visto di ingresso, ha un costo compreso tra 70 e 80 JOD (poco più di 100€).

Conclusione

In sintesi, per viaggiare in Giordania è necessario un passaporto con validità residua di almeno sei mesi e un visto turistico. Quest’ultimo può essere ottenuto online o all’arrivo, con un costo di 40 JOD, poco più di 50€. Tuttavia, i titolari del “Jordan Pass” o i visitatori che entrano in Giordania da Aqaba e soggiornano per almeno tre notti sono esenti dal pagamento del visto.