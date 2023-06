Sante Marie, un gioiello nascosto tra le montagne dell’Abruzzo, offre un’esperienza unica di tranquillità, bellezza naturale e tradizioni secolari. Questo pittoresco villaggio, che sembra essere stato creato dalla mano di un artista, è un’oasi di pace lontana dal caos della vita cittadina.

Ubicazione

Sante Marie si trova in Abruzzo, ovviamente in Italia. Si trova tra le montagne dell’Appennino Abruzzese, un paesaggio di verde lussureggiante e natura incontaminata.

Geografia

Situato a un’altitudine di circa 850 metri sul livello del mare, Sante Marie è circondato da montagne e colline, boschi di castagni e ruscelli freschi. Il villaggio è incastonato in un paesaggio di affascinante bellezza, con viste mozzafiato sulle cime delle montagne.

Clima

Il clima a Sante Marie è tipicamente mediterraneo di montagna. Gli inverni possono essere freddi e nevosi, mentre le estati sono fresche e piacevoli, l’ideale per una fuga dal caldo delle città.

Il Periodo Migliore per Visitare

Il periodo migliore per visitare Sante Marie è durante i mesi estivi, da giugno a settembre, quando il clima è mite e si può godere appieno delle bellezze naturali del luogo.

Come Raggiungere Sante Marie

Sante Marie è facilmente raggiungibile in auto o in autobus da Roma, che dista circa 100 km. Per chi arriva da lontano, l’aeroporto più vicino è quello di Roma.

Cosa Visitare

Il villaggio di Sante Marie è un luogo ricco di storia e cultura. Le sue stradine strette e tortuose, le case in pietra e le chiese antiche creano un’atmosfera di un tempo passato. Da non perdere la visita alla Chiesa di Santa Maria Assunta e al Castello Orsini.

Musei

Nonostante la sua piccola dimensione, Sante Marie vanta un interessante museo etnografico, che offre uno sguardo sulla vita e le tradizioni del passato.

Attività Sportive

La posizione montuosa di Sante Marie offre numerose possibilità per gli appassionati di sport all’aria aperta. Tra trekking, escursioni a piedi o in mountain bike, l’offerta è varia.

Piatti Tipici

La cucina di Sante Marie è un trionfo di sapori genuini e tradizionali. Da non perdere i “plin plin”, gnocchetti fatti a mano con farina di grano duro, e la “pizza scima”, una sorta di pane senza lievito.

Sante Marie è un tesoro nascosto tra le montagne dell’Abruzzo. Un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato, dove si può ancora vivere un’esperienza autentica di vita italiana.